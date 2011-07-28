-NAMOĞLU: HAKEMLERİN ADI ŞİKEYLE ANILMADI İSTANBUL (A.A) - 28.07.2011 - Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, futbolda yaşanan şike soruşturmasının kendilerini de etkilediğini belirterek, ''Bu olaylar psikolojik olarak bizleri ve hakemleri olumsuz etkiliyor. Kafalar sakin değil. Ancak bizi sevindiren bir tek şey var, hiçbir hakem veya gözlemcinin böyle olaylarda adının anılmaması Türk hakemliği için çok önemli'' dedi. Namoğlu, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmanın ardından yeni sezonda dikkatlerin daha fazla hakemlerin üzerinde olacağının bilincinde olduklarını belirterek, ''Hakemlerle birebir görüşerek, onların kafalarının rahat olmasını sağlamaya çalışıyorum'' diye konuştu. Namoğlu, hakem seminerinde teknik eğitimlerin dışında psikolojik eğitimlerin de yer aldığını vurgulayarak, ''Ben birebir onlarla görüşüyorum, onların kafalarının rahat olmasını sağlamak ve bir takım yan etkilerden arındırmak için çalışmalar yapıyoruz. Öncelikle hakemin kafası rahat olacak ki sahada da o verimi gösterebilsin'' dedi. Hakem seminerini, daha önce ligler 5 Ağustos'ta başlayacağı için 24-27 Temmuz'da gerçekleştirdiklerini, ancak liglerin 9 Eylül'e ertelenmesinin ardından yeni bir seminer programı daha yapacaklarını kaydeden Namoğlu, şöyle devam etti: ''Semineri liglerin başlamasından 1 hafta önce düzenlememizdeki amaç, hakemlerin buradan aldıkları taze bilgilerle, kondisyonla lige iyi başlamalarını sağlamaktı. Ancak lig bir ay ertelendiği için ligler başlamadan üst klasman hakemleri için buna benzer daha mini bir seminer yapacağız. Gerekirse formlarını kontrol etmek amacıyla mini bir atletik test yaptıracağız. UEFA Hakem Komitesi Üyesi Jaap Uilenberg'i yine çağıracağız. Onunla beraber tekrar hakem arkadaşlara bilgileri aktarıp, lige iyi başlamaya çalışacağız.'' Önemli oyuncuların yer aldığı Türkiye Ligi'nin tüm Avrupa'dan dikkatle izlendiğini kaydeden MHK Başkanı Namoğlu, şunları söyledi: ''Avrupa'da dikkatle izlenen Türkiye Ligi'nde bu olaylara Türk hakeminin bulaşmaması, eski hakemlerin de şu ana kadar bulaşmaması bizim için sevindirici bir olay. Biz futbolun diğer ögelerine göre arındırılmış bir kurumuz. Geçmiş yıllarda hakemler herkesin hedef tahtası haline geliyordu. Ancak bu olaylar hakemlerin ne kadar masum olduğunu göstermiştir ve futbolun diğer ögelere bir mesaj olarak gitmiştir. Umarım gelecek yıllarda bu mesajı buradan almış olurlar.''