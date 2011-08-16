-Namoğlu: Hakemler sezona hazır İSTANBUL (A.A) - 16.08.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, şike ve teşvik iddialarına yönelik soruşturma nedeniyle başlangıcı ertelenen Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazır olduklarını söyledi. Yusuf Namoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Türk futbolu hangi ortamda olursa olsun, hakim camiası olarak sezona hazırız'' derken, ''Bizim için sorun yok. Hakem camiasının dışında gelişen olaylar. Bizi ilgilendirmeyen bir konu. Neticede TFF'nin verdiği kararlar bizim için de geçerlidir. Bizim herhangi bir yorum yapmamızı gerektirecek, hakemleri etkileyecek bir şey yok'' ifadelerini kullandı. -''Soruşturmada tek bir hakem yok''- Yusuf Namoğlu, yürütülen soruşturmada futbolun birçok ögesinin zan altında kaldığını veya şüpheli olarak gösterildiğini aktarırken, ''Sürdürülen soruşturmada, bir tek hakem, hakem olarak böyle bir şeyin içinde değil şu anda. Tek bir hakem ifadeye dahi çağrılmamıştır. Bu, hakem camiası için gurur verici bir olaydır. Bundan sonra da böyle devam edecektir'' diye konuştu. -''Hedefimiz birkaç hakemimizi daha elit kategoriye çıkarmak''- FIFA kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır'ın en üst seviye olan elit kategoriye yükselmesine de değinen Yusuf Namoğlu, bu sayıyı artırmak istediklerini dile getirdi. ''Planlamalar bir hakem için yapılmaz. Bütün hakemler için yapılır'' diyen Namoğlu, ''Bu yarışta öne çıkanlar olur, geride kalanlar olur. Hedefimiz, şu anda FIFA listesinde olan birkaç arkadaşımızı daha elit kategoriye çıkarmak ve 2012 Avrupa Şampiyonası'nda veya önümüzdeki Dünya Kupası'nda bir hakemimizin görev almasını sağlamak. Bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Hakemlerimizi ona göre yetiştirmeye çalışıyoruz'' şeklinde konuştu.