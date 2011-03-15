-NAMIK TAN'DAN WASHINGTON POST'A MEKTUP WASHINGTON (A.A) - 15.03.2011 - Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan, Amerikan "Washington Post" gazetesine yazdığı mektupta, Türkiye'de ifade özgürlüğü ve medyanın yasalar tarafından korunduğunu belirterek, "Türkiye, bu korumaların sadece sürdürülmesini değil, gereken durumlarda olası eksikliklerin üzerine gidilmesi amacıyla boyutlarının genişletilmesini de taahhüt altına almıştır" ifadesini kullandı. Tan, "Ergenekon" soruşturması kapsamında gazetecilerin tutuklanmasıyla alakalı olarak, Washington Post'ta geçen hafta yayımlanan "Türkiye'nin Demokrasi ve Otoriterlik Konusundaki Kötü Örneği" başlıklı başyazıya cevaben kaleme aldığı mektupta, Türkiye'nin hukukun üstünlüğüne bağlı olduğunu vurguladı. Gazetenin "Editöre Mektuplar" başlıklı bölümünde yayımlanan mektubunda Tan, davaya bakan başsavcının, gazetecilerin, gazetecilik mesleğiyle ilgisi olmayan sağlam kanıtlara dayanarak gözaltına alındıklarını açıkladığına işaret etti. "Her özgür, demokratik toplumda olduğu gibi, Türkiye'nin hukuki sisteminin, 'suçlu olduğu kanıtlanana kadar herkes masumdur' şeklindeki ana ilkeyi benimsediğini ve yargı sürecinin, bu davada suçlanan herkese net ve gizlilik içermeyen biçimde uygulandığını belirten Tan, "hukukun üstünlüğünün, Türk demokrasisinin temel prensibi olduğunu" vurgulayarak, "Türkiye'nin adli sistemi, Avrupa hukuki yapılarına tamamen entegredir ve bizim sistemimizde yargılanan bireyler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurma hakkına sahiptir" ifadesini kullandı. Büyükelçi Tan, mektubuna şöyle devam etti: "İfade özgürlüğü ve medya, Türk yasaları tarafından korunmaktadır. Türkiye bu korumaların sadece sürdürülmesini değil, gereken durumlarda olası eksikliklerin üzerine gidilmesi amacıyla boyutlarının genişletilmesini de taahhüt altına almıştır. Temel özgürlükleri garanti altına almayı devam ettirmenin, Türkiye'nin demokrasisinin ve dünyadaki birçok kesime ilham kaynağı olma konumunun daha da güçlendirilmesi için gerekli olduğunu kabul ediyoruz. Bununla birlikte, ilgili davalar karara bağlanmamışken aceleci sonuçlara varmak basiretsizce bir davranış olur." Washington Post gazetesi, geçen hafta yayımladığı başyazıda, "Ergenekon soruşturması kapsamında gazetecilerin tutuklanmasını" eleştirerek, "Türkiye'nin, Müslüman dünyanın öncü demokrasisi olma iddiasının tehlikede olduğu" yorumunu yapmıştı.