-NAMIK TAN: HASSASİYETLE TAKİP EDECEĞİZ WASHINGTON (A.A) - 21.12.2010 - Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan, ABD Temsilciler Meclisi gündemine gelmesi ihtimali bulunan Ermeni tasarısıyla ilgili olarak, meclis çalışmaları sona erene kadar konuyu hassasiyetle takip edeceklerini söyledi. Tan, sosyal paylaşım ağı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Temsilciler Meclisi'nin bugün tekrar çalışmaya başladığını hatırlatarak, ABD'nin 1915 yılı olaylarını "soykırım" olarak tanımasını isteyen 252 nolu tasarının gündeme alınmamasına yönelik çalışmaları aynı kararlılık ve azimle sürdürdüklerini kaydetti. Tan, "252 sayılı tasarı konusunda 'oldu bitti'ye müsaade etmemek için meclis çalışmalarının sona ereceği ana kadar konuyu hassasiyetle takip edeceğiz" ifadesini kullandı.