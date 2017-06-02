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Namık Kemal Üniversitesi'ne 'FETÖ' operasyonu

Düzenlenen operasyonda rektör yardımcılarının, ve profesörlerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı

02 Haziran 2017 14:15

Tekirdağ’da üniversitelerdeki ‘FETÖ’ yapılanmasının yönelik olarak Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 41 şüpheliden 13’ü gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında Namık Kemal Üniversitesi yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekipleri tarafından, bu sabah düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltı ve arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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