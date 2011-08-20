Namık Erdoğan cinayetinin nedeni Veli Küçük'te çıktı

T24 - 9 Mayıs 1994’de Ankara’da gözaltına alındıktan sonra öldürülen Namık Erdoğan cinayeti ile ilgili Veli Küçük’ün evinden çıkan 3 Mart 2000 tarihli ‘Namık Erdoğan neden öldürüldü’ başlığı altındaki notta “Görmemesi gereken gerçek eroin üretiminde kullanılan asit trafiğiydi. Öldürüldü" ifadesinin yer aldığı iddia edildi.



Ankara’da 1994 yılında işlenen faili meçhullerle ilgili soruşturmada, Ergenekon davası sanıklarından Veli Küçük’e ait bir ajandada özel harekâtçılar tarafından öldürüldüğü iddia edilen Namık Erdoğan cinayetiyle ilgili bilgilerin yer aldığı ortaya çıktı. Küçük’ün evinde ve iş yerinde yapılan aramalarda ele geçirilen ‘şirketler ve köstebekler’ isimli dokümanda Erdoğan cinayetiyle ilgili değerlendirmeler yer alyor. Yürütülen soruşturmada önemli bir delil olan belgenin içeriğine Taraf gazetesi ulaştı.

Eroin trafiğine şahit oldu



9 Mayıs 1994’de Ankara’da gözaltına alındıktan sonra öldürülen Namık Erdoğan cinayeti ile ilgili Veli Küçük’ün evinden çıkan 3 Mart 2000 tarihli ‘Namık Erdoğan neden öldürüldü’ başlığı altındaki notta şu ifadeler yer alıyor: “Namık Erdoğan görevi gereği eroin üretiminde kullanılan asitlerin Türkiye’ye kimler adına ne miktarda girdiğini araştırıyordu. Bir gerçeği görmüştü. Ankara’nın uluslararası oligarşik çete üyelerine doğru uzanan zincirin halkalarında yer alanları isim isim gözler önüne seren liste onun elindeydi. Görmemesi gereken gerçek az önce yukarıda özetle ifade etmeye çalıştığım eroin üretiminde kullanılan asit trafiğiydi. Öldürüldü.”



Soruşturma kapsamında ‘mağdur tanık’ sıfatı ile ifade veren Namık Erdoğan’ın kızı Begüm Erdoğan ise, savcıya babasının ölmeden önce Doğru Yol Partisi’nden bir milletvekili ile görüştüğünü ve bu vekilden kendisini Tansu Çiller ile görüştürmesini talep ettiğini anlattı.



Begüm, Erdoğan iki sayfalık ifadesinde savcıya şu bilgileri verdi:“Babam öldükten sonra yaptığımız araştırmalarda Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumların yapmış olduğu ihalelerde bir takım yolsuzluklar yapıldığını, bunun da babam tarafından soruşturulduğunu ve bu yüzden öldürüldüğü ve Kürt kökenli olması sebebiyle de bu öldürmenin farklı bir yöne çekilmesi istendiği bize söylenmişti.”



Begüm Erdoğan, babasının ölümünden kısa süre önce kurum içerisinde Namık Erdoğan’ın PKK ile ilişkisi olduğu yönünde kasıtlı dedikodular yapıldığını da öne sürdü.



Çarkın, savcılıktaki ifadesinde Namık Erdoğan cinayetini şöyle aktarmıştı: “Namık Erdoğan, Ahmet Sakarya’nın anlatımlarından, Ahmet Demirel grubunda daha doğrusu ona yakın çalışan Samsunlu olarak bildiğim Özel Harekât kökenli Sait Yıldırım tarafından gözaltına alındı ve Ankara yakınlarında öldürüldü. Fakat ne amaçla öldürüldüğünü bilmiyorum”

17 yıl sonra yeniden umutlandık



Namık Erdoğan’ın kızı Begüm Erdoğan dün Avukatı Yaşar Sayın ile birlikte soruşturmayı yürüten Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Hakan Yüksel’e ifade verdi. İki saat boyunca Savcı Yüksel’e ifade veren Begüm Erdoğan, babasının ölümü ve öncesine dair ayrıntıları savcı ile paylaştı. Erdoğan, ifadesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamalarda; “17 yıl sonra soruşturmanın açılması ile yeniden umutlandık. İfadem sırasında savcının kararlığını görmekte yüreğime su serpti. Biz cinayeti işleyenlerin yanı sıra emri verenlerin yargılanmasını istiyoruz” dedi. Erdoğan, Çarkın’ın itiraflarındaki iddialar bugün gündeme gelmedi. Bunlar yıllardır biliniyor, ancak kimse üzerine gitmiyordu. Bu tür olaylar herkesin başına gelebilir. Babamın o dönem ne için öldürüldüğünü herkes biliyor” şeklinde konuştu.



Erdoğan’ın yanı sıra 1994 yılında Ankara Toros sokaktaki bürosundanalınarak infaz edilen Avukat Faik Candan’ın ailesi de dün savcı Yüksel’e dilekçe vererek soruşturmaya katılma talebinde bulundular.



Avukat Levent Kanat tarafından verilen dilekçede Candan’a ait ev, büro ve cep telefon numaraları ve çağrı cihazına ait bilgiler savcılığa sunuldu. Avukat Levent Kanat, Candan’a ait telefon numaralarına gelen çağrıların deşifre edilmesini talep etti. Özel Harekâtçılar tarafından öldürülen Mecit Baskın’ın ailesi de önümüzdeki hafta soruşturma kapsamında dinlenecek.