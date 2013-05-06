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Namık Durukan: Çözüm sürecinin 5 yıl kadar süreceğini düşünüyorum

Namık Durukan, Medya Günlüğü’deki “pazartesi söyleşileri”ne konuk oldu

06 Mayıs 2013 17:26

Durukan adı kamuoyuna, özellikle Milliyet okurlarına hiç yabancı değil. Uzun süre Diyarbakır’dan bölgedeki gelişmeleri izleyen Durukan bir süredir Ankara’dan Güneydoğu’nun yüksek atan nabzını tutuyor.

Şubat’ta Durukan imzasıyla Milliyet’in sürmanşetten verdiği “İmralı Zabıtları” haberi sadece gazetecilik açısından değil siyasi anlamda da büyük olay yarattı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın müdahil olmasıyla tartışmanın boyutu büyüdü. Tartışmanın sonunda Hasan Cemal Milliyet’ten ayrılmak zorunda bırakıldı. Durukan'a kendisine Abdi İpekçi Ödülü getiren, “İmralı Zabıtları”nın kendisine nasıl ulaştığı, sızdırma söz konusu olup olmadığı konusunda daha önce açıklama yaptığı için bu konuları tekrar konuşmak yerine kendisine daha az sorulduğunu düşündüğümüz sorular yönelttik. Durukan Medya Günlüğü’nün sorularını şöyle yanıtladı:

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