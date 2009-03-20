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Dünya

Namibya'da sel felaketi: 92 ölü

Güneybatı Afrika ülkesi Namibya'da, onlarca yıl sonra meydana gelen en büyük sel felaketinde 92 kişinin öldüğü bildirildi.

20 Mart 2009 02:00

Güneybatı Afrika ülkesi Namibya'da, onlarca yıl sonra meydana gelen en büyük sel felaketinde 92 kişinin öldüğü bildirildi.

Devlet Başkanı Hifikepunye Pohamba, geçen ayki mevsim yağışlarının ardından 200 bin kişinin sellerden etkilendiği ülkenin kuzey ve kuzeydoğusunda acil durum ilan etti.

Ülkedeki BM yardım bürosu tarafından yapılan açıklamada, sel felaketinin kolera hastalığının yayılmasını tetiklemesinden endişe edildiği kaydedildi.

Bu arada, Namibya'nın kuzey sınır bölgesinde nehirlerin taşması, komşusu Angola'da da sellere neden oldu.

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