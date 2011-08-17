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Namazı fırsat bilip kasayı boşalttılar NEVŞEHİR (A.A)

17 Ağustos 2011 13:47

-Namazı fırsat bilip kasayı boşalttılar NEVŞEHİR (A.A) - 17.08.2011 - Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde teravih namazına giden çiftin evinden, 70 bin avro ile ziynet eşyalarının yer aldığı çelik kasanın çalındığı ileri sürüldü. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Hacıbektaş'ın Kızılağıl beldesinde yaşayan Dursun Kaz (62) ile eşi Ayşe Kaz'ın teravih namazına gittiği sırada eve giren ve henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, evde bulunan çelik kasayı alarak kaçtı. Durumu jandarmaya bildiren Kaz çifti, çelik kasa içerisinde yıllarca yurt dışında çalışarak kazandıkları 70 bin Avro ile ziynet eşyalarının bulunduğunu kaydetti.  Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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