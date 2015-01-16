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Namaz sırasında camide patlama; 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 yaralı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan bir camide namaz sırasında patlama meydana geldi

16 Ocak 2015 00:40

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde Esentepe Camii'nde cemaatin yatsı namazı kıldığı sırada kullanılmayan kalorifer kazanı patladı. Patlamada camide namaz kılan cemaatten bir kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre, Elmadağ Esentepe Camii'nde cemaat yatsı namazının farzını kıldıktan sonra son sünneti kılarken, ilçeye doğalgaz gelmeden önce caminin ısıtmasında kullanılan ancak doğalgaz kullanımının ardından devre dışı kalan kalorifer kazanı patladı. Camide bulunan cemaatten Mustafa Sarıkan hayatını kaybetti, Abdullah Tokdemir, Ekrem Ulusoy, Hilmi Akbıyık yaralandı.

Yaralılar Elmadağ'da yapılan ilk müdahalelerinin ardından Ankara'daki hastanelere sevk edildi. Hayatını kaybeden Mustafa Sarıkan'ın cesedi ise savcılık incelemesinin ardından Elmadağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

Namazda patladı

 

Olay sırasında camide bulunan cemaatten Nazmi Özel, yatsı namazının farzını kıldıktan sonra cemaatin camii içinde dağılarak son sünneti kılarken patlamanın olduğunu söyledi. Elmadağ Kaymakamı Resul Kır camiye gelerek incelemelerde bulundu. Polis patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

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