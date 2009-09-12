Namağlup Yunanistan Almanya'yı 84-76 yendi

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci tura tüm maçlarını kazanarak gelen Yunanistan, Almanya’yı da 84-76 mağlup etti.
E grubuna iki galibiyet taşıyan ve liderlik koltuğunda oturan Yunanistan, Almanya'yı 84-76 yenerek ikinci tura da iyi başladı.
Karşılaşmanın
ilk yarısını 41-33 önde kapatan Yunanistan, ilk üç çeyrekte üç sayılık
atışlarda % 50'nin üzerinde bir isabet bulup pota altında
Skortsanidis'i iyi kullanarak farkı 10 sayı civarında tuttu.
İkinci
tura bir galibiyetle baslayan Almanya, maç boyunca % 100 şut oranıyla
oynayan Şfartzik'in gayretleri ile maçta tutunmaya çalışırken, son
periyotta bitime 4.5 dakika kala farkı 70-66 ile 4 sayıya kadar çekti.
Tecrübeli oyuncularının az hata yapmasıyla toparlanan Yunanistan maçı
da kazanarak liderliğini sürdürdü.
Spanulis 20 sayı-6 asist ile maçın yıldızı olurken, Skortsanidis 14 sayı üretti.