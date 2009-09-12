T24 LogoT24 Logo
Spor

Namağlup Yunanistan Almanya'yı 84-76 yendi

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci tura tüm maçlarını kazanarak gelen Yunanistan, Almanya’yı da 84-76 mağlup etti.

12 Eylül 2009 03:00

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci tura tüm maçlarını kazanarak gelen Yunanistan, Almanya’yı da 84-76 mağlup etti.

E grubuna iki galibiyet taşıyan ve liderlik koltuğunda oturan Yunanistan, Almanya'yı 84-76 yenerek ikinci tura da iyi başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 41-33 önde kapatan Yunanistan, ilk üç çeyrekte üç sayılık atışlarda % 50'nin üzerinde bir isabet bulup pota altında Skortsanidis'i iyi kullanarak farkı 10 sayı civarında tuttu.

İkinci tura bir galibiyetle baslayan Almanya, maç boyunca % 100 şut oranıyla oynayan Şfartzik'in gayretleri ile maçta tutunmaya çalışırken, son periyotta bitime 4.5 dakika kala farkı 70-66 ile 4 sayıya kadar çekti. Tecrübeli oyuncularının az hata yapmasıyla toparlanan Yunanistan maçı da kazanarak liderliğini sürdürdü.

Spanulis 20 sayı-6 asist ile maçın yıldızı olurken, Skortsanidis 14 sayı üretti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24