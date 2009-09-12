Namağlup Yunanistan Almanya'yı 84-76 yendi

E grubuna iki galibiyet taşıyan ve liderlik koltuğunda oturan Yunanistan, Almanya'yı 84-76 yenerek ikinci tura da iyi başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 41-33 önde kapatan Yunanistan, ilk üç çeyrekte üç sayılık atışlarda % 50'nin üzerinde bir isabet bulup pota altında Skortsanidis'i iyi kullanarak farkı 10 sayı civarında tuttu.

İkinci tura bir galibiyetle baslayan Almanya, maç boyunca % 100 şut oranıyla oynayan Şfartzik'in gayretleri ile maçta tutunmaya çalışırken, son periyotta bitime 4.5 dakika kala farkı 70-66 ile 4 sayıya kadar çekti. Tecrübeli oyuncularının az hata yapmasıyla toparlanan Yunanistan maçı da kazanarak liderliğini sürdürdü.

Spanulis 20 sayı-6 asist ile maçın yıldızı olurken, Skortsanidis 14 sayı üretti.