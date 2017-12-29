Namağlup Serik Belediyespor

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA) - BÖLGESEL Amatör Lig 7. Grup\'ta mücadele eden Serik Belediyespor ligin ilk devresini namağlup 37 puanla tamamladı.

Teknik direktör Mehmet Şansal yönetimindeki Serik Belediyespor, ligin ilk yarısında oynadığı 13 karşılaşmanın 12\'sini kazandı, 1 maçta berabere kaldı. 37 puanla ilk devreyi lider tamamlayan Serik Belediyespor, en yakın takipçisine 11 puan fark attı. İkinci devre hazırlıklarını sürdüren Serik Belediyespor\'un antrenmanına transfer görüşmesi yaptığı Mut İdman Yurdu Belediyespor takım kaptanı Umut Akpınar, Eskişehir Kurtuluş Spor sol açık oyuncusu Arif Yılmaz, Edirnespor\'dan Harun Akyel ve Cizre Spor\'dan ön libero Turan Ekici de katıldı.

HEDEF 2 - 3 YIL İÇİNDE TÜRKİYE\'NİN KONUŞTUĞU BİR KULÜP HALİNE GELMEK

Sinan ve Muhammet\'in kendi istekleriyle takımdan ayrıldıkları belirtilirken, idmanda ayağında kırık tespit edilen Taner Çekiç\'in en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Teknik direktör Mehmet Şansal, ligde bulundukları noktadan çok mutlu olduklarını söyledi. İkinci yarıya disiplinli şekilde hazırlandıklarını, puanlarını \'sıfır\' olarak değerlendirerek hazırlık yaptıklarını anlatan Çekiç, \"Aynı başarıyı ikinci yarıda da göstermek istiyoruz. Bunun bir tesadüf olmadığını göstermek istiyoruz. Bu kulübün amacı sadece başarı değildir. Amacımız takımı bir üst lige çıkarmak değil 2 - 3 yıl içinde Türkiye\'nin konuştuğu bir kulüp haline getirmek\" dedi.

GELEN VE GİDEN FUTBOLCULAR MUTLU

Kulübün Fahri Başkanı ve Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık da eğitimci olarak hedeflerinin her zaman çocuklara sahip olmak olduğunu söyledi. Çocukların iyi yetişmesi içinde altyapının iyi oluşturulması gerektiğine değinen Başkan çalık, \"Özellikle futbol ve güreşin altyapısını oluşturduk. Diğer spor dallarındaki sporcularımıza sahip çıktık. Takım olarak samimi bir aile havası oluşturduk. Gelen ve giden futbolcularımız çok mutlu\" diye konuştu.

4 BÜYÜKLERLE HAZIRLIK MAÇI HEDEFİ

Gençlere hak ettikleri bütün imkanları sunduklarını vurgulayan başkan Çalık, \"Parasını ve alın terinin karşılığını anında veriyoruz. Güzel bir altyapı oluşturduk. İkinci yarı için en az 50 futbolcu bizi aradı. Biz yönetim olarak üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz. Allah izin verirse şampiyon olmak istiyoruz. Güzel bir sezon yaşadık. İlk devreyi namağlup bitirdik. Hedefimiz yenilgisiz olarak üçüncü lige çıkmak\" dedi. Serik Belediyesi olarak 14 futbol sahası yaptıklarına değinen Başkan Ramazan Çalık, \"Sadece futbol takımları için değil halka da bu sahaları tahsis ediyoruz. Serik\'e kamp için gelen dört büyüklerle antrenman maçı yapmak istiyoruz. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş\'la hazırlık maçı yapmak istiyoruz. Tabi onların oluru gerekiyor. Altyapımız, sahalarımız ve iyi bir takımımız var\" dedi.

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