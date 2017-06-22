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Spor

Namağlup 'Periler', çeyrek finalde turnuvaya veda etti

Eleme Grubu'ndaki tüm maçlarını kazanan A Milli Kadın Basketbol Takımı, ilk mağlubiyetini alarak turnuvadan elendi

22 Haziran 2017 20:40

EuroBasket 2017 B Grubu'nda oynadığı tüm maçları kazanarak çeyrek finale katılma hakkı kazanan A Milli Kadın Basketbol Takımı, Yunanistan'a 84-55 mağlup olarak turnuvadan elendi.

Gruplardaki başarılı performansıyla umut veren "Potanın Perileri", başa baş götürdüğü maçın son çeyreğinde Yunanistan Milli Takımı'nın hücumlarını durduramadı ve farklı şekilde mağlup oldu.

29 farkla 'Periler'i mağlup eden Yunanistan'da Evanthia Maltsi 25 sayıyla yıldızlaşırken, Milliler'de Hollingsworth'ün 15 sayısı Yunanistan'ı durdurmaya yetmedi.

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı'nı eleyen Yunanistan, çeyrek finalde İtalya'yı 79-66 ile geçen Belçika ile yarı finalde karşılaşacak.

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EuroBasket 2017Potanın PerileriTürkiye A Milli Kadın Basketbol TakımıYunanistançeyrek finalelendi

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