Namağlup 'Periler', çeyrek finalde turnuvaya veda etti

EuroBasket 2017 B Grubu'nda oynadığı tüm maçları kazanarak çeyrek finale katılma hakkı kazanan A Milli Kadın Basketbol Takımı, Yunanistan'a 84-55 mağlup olarak turnuvadan elendi.
Gruplardaki başarılı performansıyla umut veren "Potanın Perileri", başa baş götürdüğü maçın son çeyreğinde Yunanistan Milli Takımı'nın hücumlarını durduramadı ve farklı şekilde mağlup oldu.
29 farkla 'Periler'i mağlup eden Yunanistan'da Evanthia Maltsi 25 sayıyla yıldızlaşırken, Milliler'de Hollingsworth'ün 15 sayısı Yunanistan'ı durdurmaya yetmedi.
Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı'nı eleyen Yunanistan, çeyrek finalde İtalya'yı 79-66 ile geçen Belçika ile yarı finalde karşılaşacak.