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Dünya

NALUT'TA YOĞUN BOMBARDIMAN TUNUS (A.A)

13 Nisan 2011 11:04

-NALUT'TA YOĞUN BOMBARDIMAN TUNUS (A.A) - 13.04.2011 - Libya'nın batısında yer alan Nalut kasabası çevresinin yoğun bombardımana hedef olduğu ve bombardımanın bölge halkının şehre 40 kilometre uzaklıkta bulunan Tunus sınırına doğru göçmesine yol açtığı bildirdi. Tunus-Libya sınır kapısındaki insani yardım görevlilerinden Libyalı Yusuf Amru AFP'ye yaptığı açıklamada, Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerle muhalif güçlerin, Nalut ile Dehiba sınır kapısının arasında yer alan bir kontrol noktasını ele geçirmek amacıyla ağır silahlarla dün bir saat çatıştıklarını ifade etti. Amru, "İlk önce Kaddafi güçleri kontrol noktasını ele geçirdiler ama daha sonra muhalifler onları Nalut'un 40 kilomtere doğusuna geri püskürttü ve Kaddafi güçlerine ait 14 Grad füzesi ele geçirdi" dedi. Kaddafi güçlerinin stratejik Zenten kentine götüren yola bakan bir tepede yer alan Krallar Köyü adlı bir köye yakın bulunan bir askeri üsse geri çekildiklerini belirten Amru, bir hafta içinde bölgedeki çatışmalar nedeniyle burada yaşayan 4 bin 300 kişinin Tunus'a göç ettiğini kaydetti.

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