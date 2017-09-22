Nallıhan'da orman yangını

NALLIHAN(Ankara), (DHA)- ANKARA\'nın Nallıhan ilçesinde henüz orman yangını çıktı. Hızla yayılan ve hava kararıncaya kadan helikopterlerin de müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

Nallıhan merkeze 26 kilometre mesafede Kadıköy Mahallesi civarı Sarıçalı Dağı Boğazdere mevkiinde bu akşam saat 17.00 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede geniş alana yayıldı. İhbar üzerine yangına, 2 helikopter, Ankara, Beypazarı ve çevre il ve ilçelerden çok sayıda arazöz sevk edilerek müdahalede bulunuldu. Yangın söndürme çalışmalarına köylülerden de destek istendi. Hızla yayılan yangın kontrol altına alınamadı. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

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