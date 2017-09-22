T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nallıhan'da orman yangını

NALLIHAN(Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde henüz orman yangını çıktı

22 Eylül 2017 02:18

NALLIHAN(Ankara), (DHA)- ANKARA\'nın Nallıhan ilçesinde henüz orman yangını çıktı. Hızla yayılan ve hava kararıncaya kadan helikopterlerin de müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.
Nallıhan merkeze 26 kilometre mesafede Kadıköy Mahallesi civarı Sarıçalı Dağı Boğazdere mevkiinde bu akşam saat 17.00 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede geniş alana yayıldı. İhbar üzerine yangına, 2 helikopter, Ankara, Beypazarı ve çevre il ve ilçelerden çok sayıda arazöz sevk edilerek müdahalede bulunuldu. Yangın söndürme çalışmalarına köylülerden de destek istendi. Hızla yayılan yangın kontrol altına alınamadı. Söndürme çalışmaları devam ediyor. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

NALLIHANAnkara DHA ANKARA NallıhanHızlaNallıhanKadıköy MahallesiSarıçalı Dağı BoğazdereRüzgarınAnkara BeypazarıYangınSöndürme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24