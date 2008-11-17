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Dünya

Nalbantyan: Zirve teklifi gelmedi

Ermenistan Dışişleri Bakanı, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin görüşeceği yönündeki haberlerle ilgili olarak 'Bize teklif gelmedi' dedi

17 Kasım 2008 02:00

Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbantyan, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan Cumhurbaşkanlarının üçlü görüşme yapacakları yönünde çıkan haberlerle ilgili olarak, "Bu konuda bize herhangi bir teklif gelmedi" dedi.

Ermeni devlet radyosunun haberine göre Nalbantyan, resmi ziyaret amacıyla Erivan'da bulunan Macaristan Dışişleri Bakanı Kinga Göncz ile düzenlediği basın toplantısında, üçlü zirve iddialarına ilişkin bir soru üzerine, "Bu tür bir girişimle ilgili bilgimiz yok. Her şeyden önce bize böyle bir teklif gelmedi. Dolayısıyla bu konuda bir yorumda bulunmam doğru olmaz" diye konuştu.

Haberde, Göncz'ün temasları kapsamında Avrupa Yeni Komşuluk Politikası doğrultusunda iki ülke arasındaki çeşitli alanlarda ilişkilerin geliştirilmesini öngören bir anlaşmanın imzalandığı kaydedildi.
 
Nalbantyan Türkiye'ye gelecek

Türk-Azeri-Ermeni buluşması

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