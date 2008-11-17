Nalbantyan: Zirve teklifi gelmedi

Nalbantyan Türkiye'ye gelecek

Türk-Azeri-Ermeni buluşması

Ermeni devlet radyosunun haberine göre Nalbantyan, resmi ziyaret amacıyla Erivan'da bulunan Macaristan Dışişleri Bakanı Kinga Göncz ile düzenlediği basın toplantısında, üçlü zirve iddialarına ilişkin bir soru üzerine, "Bu tür bir girişimle ilgili bilgimiz yok. Her şeyden önce bize böyle bir teklif gelmedi. Dolayısıyla bu konuda bir yorumda bulunmam doğru olmaz" diye konuştu.Haberde, Göncz'ün temasları kapsamında Avrupa Yeni Komşuluk Politikası doğrultusunda iki ülke arasındaki çeşitli alanlarda ilişkilerin geliştirilmesini öngören bir anlaşmanın imzalandığı kaydedildi.