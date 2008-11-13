Nalbantyan Türkiye'ye gelecek

* Dışişleri Bakanı Ali Babacan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Edward Nalbantyan'ın önümüzdeki dönemde Türkiye'ye ziyaretinin söz konusu olduğunu açıkladı



* Star gazetesi, Babacan ile Nalbantyan’ın , 24 Kasım’da İstanbul’da görüşeceğini öne sürdü. Ermenistan, İstanbul’da düzenlenecek bir törenle KEİ Dönem Başkanlığı’nı devralacak.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Türkiye-Ermenistan maçı için Erivan’a yaptığı tarihi ziyaretin ardından buzları eriyen Türkiye-Ermenistan ilişkileri ısınıyor.



Dışişleri Bakanı Ali Babacan, kamuoyuna yansımamakla birlikte Türkiye ile Ermenistan arasında yoğun bir diplomasi trafiğinin bulunduğunu belirterek, Ermenistan Dışişleri Bakanı Edward Nalbantyan’ın Türkiye’ye geleceğini söyledi.



Başka maça gerek yok



Babacan, Türkiye’yi ziyaret eden Cezayir Dışişleri Bakanı Murat Medelci ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve Kafkasya İstikrar ve İşbirliği Platformu hakkında bilgi verdi.



Babacan, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın Türkiye’ye yapması olası ziyaretiyle ilgili olarak ise, şunları söyledi: ‘Sayın Serj Sarkisyan’ın Sayın Cumhurbaşkanımızla olacak bir görüşmesi için başka maçların beklenmesine kesinlikle gerek yok. Benim beklentim, belki aylarla ifade edilebilecek kısa bir süre içinde böyle bir buluşmanın gerçekleşebilmesi yönünde.’



KEİ toplantısına geliyor



Babacan ile Nalbantyan’ın , 24 Kasım’da İstanbul’da görüşeceği öne sürüldü. Ermenistan, İstanbul’da düzenlenecek bir törenle KEİ Dönem Başkanlığı’nı devralacak.