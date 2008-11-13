T24 LogoT24 Logo
Dünya

Nalbantyan Türkiye'ye gelecek

Dışişleri Bakanı Babacan, Ermeni meslektaşı Edward Nalbantyan'ın yakında Türkiye'yi ziyaret edebileceğini söyledi

13 Kasım 2008 02:00

* Dışişleri Bakanı Ali Babacan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Edward Nalbantyan'ın önümüzdeki dönemde Türkiye'ye ziyaretinin söz konusu olduğunu açıkladı

* Star gazetesi, Babacan ile Nalbantyan’ın , 24 Kasım’da İstanbul’da görüşeceğini öne sürdü. Ermenistan, İstanbul’da düzenlenecek bir törenle KEİ Dönem Başkanlığı’nı devralacak.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Türkiye-Ermenistan maçı için Erivan’a yaptığı tarihi ziyaretin ardından buzları eriyen Türkiye-Ermenistan ilişkileri ısınıyor.

Dışişleri Bakanı Ali Babacan, kamuoyuna yansımamakla birlikte Türkiye ile Ermenistan arasında yoğun bir diplomasi trafiğinin bulunduğunu belirterek, Ermenistan Dışişleri Bakanı Edward Nalbantyan’ın Türkiye’ye geleceğini söyledi.

Başka maça gerek yok

Babacan, Türkiye’yi ziyaret eden Cezayir Dışişleri Bakanı Murat Medelci ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve Kafkasya İstikrar ve İşbirliği Platformu hakkında bilgi verdi.

Babacan, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın Türkiye’ye yapması olası ziyaretiyle ilgili olarak ise, şunları söyledi: ‘Sayın Serj Sarkisyan’ın Sayın Cumhurbaşkanımızla olacak bir görüşmesi için başka maçların beklenmesine kesinlikle gerek yok. Benim beklentim, belki aylarla ifade edilebilecek kısa bir süre içinde böyle bir buluşmanın gerçekleşebilmesi yönünde.’

KEİ toplantısına geliyor

Babacan ile Nalbantyan’ın , 24 Kasım’da İstanbul’da görüşeceği öne sürüldü. Ermenistan, İstanbul’da düzenlenecek bir törenle KEİ Dönem Başkanlığı’nı devralacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24