Nalbantyan: 'Sınır bu yıl açılabilir

Ermenistan Dışişleri Bakanı Eduard Nalbantyan, Rus Kommersant gazetesine yaptığı açıklamada, sınırın bu yıl içinde açılabileceğini söyledi.



Nalbantyan, Türk-Ermeni sınırının yıl sonundan önce açılıp açılmayacağı sorusuna, “Her şey mümkün. Bu, tarafların anlaşmaya sadık kalıp kalmayacaklarına bağlı” yanıtını verdi. Ermeni medyası, Zürih’teki imza töreni sırasında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun gülümsemesine karşın, Ermeni meslektaşı Nalbantyan’ın neden ciddi ve asık yüzlü bir ifade takındığı sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. Ermeni Stratejik Ulusal Araştırmalar Merkezi Başkanı Richard Kirakosian, “Davutoğlu’nun konuşma metnine Karabağ’ı koymasının asıl nedeni Ermenistan’ın tepkisini kurnazca ölçmekti” dedi.