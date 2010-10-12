-NALBANDYAN: TÜRKİYE ÖN KOŞULLAR İLERİ SÜRDÜ ERİVAN (A.A) - 12.10.2010 - Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbandyan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşme süreci ile ilgili olarak, Türkiye'nin mutabakatlardan imtina ettiğini ve ön koşullar ileri sürdüğünü savundu. Ermeni basınına göre, The Wall Street Journal'a bir demeç veren ve Türk-Ermeni ilişkilerinin normalleşme süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Nalbandyan, geçen yıl 10 Ekimde gerilimli müzakereler sonrasında Ermenistan ile Türkiye'nin Zürih'te mutabakata vardığını ve ardından diplomatik ilişkilerin tesisi, sınırın açılması ve ikili ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin protokoller imzaladıklarını hatırlatarak ancak Türkiye'nin, kendisinin imzaladığı bu protokolleri onaylamaktan ve hayata geçirmekten kaçındığını ileri sürdü. Nalbandyan, ''Ne yazık ki Türkiye mutabakatlardan imtina etti. Aynı zamanda sürecin ta başından beri kullandığı ön koşullar diline geri döndü'' ifadesini kullandı. Türkiye'nin normalleşme sürecini, işgal altındaki Yukarı Karabağ sorununun çözümüne bağlamaya çalıştığını ileri süren Nalbandyan, Türkiye'nin bu tür müdahalelerinin her iki sürece de zarar verdiğini kaydetti. Normalleşme sürecinin askıya alınması konusunda Türkiye'yi sorumlu gösteren Nalbandyan, Türkiye'nin süreci çıkmaza ittiğini, bu nedenle de Ermenistan'ın süreci dondurmak zorunda kaldığını söyledi. Edvard Nalbandyan, Türkiye ön koşulsuz yeniden ilerlemeye hazır olduğunda Ermenistan'ın da hazır olacağını sözlerine ekledi.