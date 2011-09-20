-Nalbandyan'dan garip iddia TİFLİS (A.A) - 20.09.2011 - Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ bölgesi de dahil olmak üzere yaklaşık yüzde 20'sini işgal altında tutan Ermenistan'ın Dışişleri Bakanı Edvard Nalbandyan, ''Karabağ'ın bazı bölgelerinin Azerbaycan'ın işgali altında olduğunu'' iddia etti. Ermeni basınında çıkan haberlere göre, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da başlayan Dünya Ermeniler Forumuna katılan Nalbandyan, buradaki konuşmasında Yukarı Karabağ ile ilgili sorunun barışçı yollarla çözümünü amaçlayan süreci anlattı. Kendilerinin her zaman için müzakerelere açık olduğunu, ancak Azerbaycan'ın yapıcı olmayan tutumu yüzünden bu müzakerelerin başarısızlığa uğradığını iddia eden Nalbandyan, Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ üreciyle ilgili açıklamalarının da gerçeği yansıtmadığını savundu. ''Bakü'nün açıklamalarının kendi toplumunu kandırabileceğini ancak uluslararası toplum için bunun geçerli olmayacağını'' söyleyen Nalbandyan, Yukarı Karabağ konusunda izledikleri siyaseti sürdüreceklerini ve 20 yıldır öncelikleri arasında olan bu konuda her hangi bir değişiklik olmadığını kaydetti. Nalbandyan, ''Ermenistan Bakü'den farklı olarak diyaloga açıktır. Tüm temel ilkelerden sadece ikisine bağlı olan Bakü bunları bile kendi yorumuyla kabul ediyor. Bakü toprak bütünlüğü ilkelerini kabul ediyor ve bu bağlamda Karabağ'ın bazı bölgelerinin Azerbaycan'ın işgali altında bulunduğunun unutulmaması gerekiyor'' diye konuştu.