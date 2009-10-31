Nalbandyan: Yukarı Karabağ ayrı süreç

Ermenistan Dışişleri Bakanı Edward Nalbandyan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki açılımla, Yukarı Karabağ meselesinin "iki ayrı süreç" olduğunu söyledi.



Nalbandyan, Reuters'a verdiği demeçte, sadece Ermenistan'ın değil, uluslararası toplumun da yaklaşımının bu yönde olduğunu belirtti.



Türkiye ile Ermenistan arasındaki müzakerelerin sona erdiğini hatırlatan Nalbandyan, tarafların bu ay imzalanan protokoller çerçevesinde sınırlarını açarak diplomatik ilişkileri kurmak için hızla harekete geçmekle yükümlü olduğunu ifade etti.



Sözlerini "Eğer onaylamayacak ve uygulamayacaksak neden iki protokol imzaladık?" diye sürdüren Nalbandyan, tüm uluslararası toplumun, protokollerin hızla onaylanması ve uygulanmasını, ayrıca protokollerdeki anlaşmalara uyulmasını beklediğini düşündüğünü söyledi.



Nalbandyan, taraflardan biri, onaylama ve uygulamayı geciktirir ya da bazı engeller çıkarırsa bunun olumsuz neticelerinin sorumluluğunu tamamen yüklenebileceğini kaydetti.