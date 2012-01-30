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Dünya

Nalbandyan: Türkiye uzak dursun

Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbandyan, 'Türkiye eğer gerçekten Karabağ sürecine

30 Ocak 2012 02:00

T24 - Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbandyan, "Türkiye eğer gerçekten Karabağ sürecine yardımcı olmak istiyorsa, o zaman mümkün olduğunca bu süreçten uzak durmalıdır" dedi.



Nalbandyan, ülkede yayın yapan "Ermenistan", "Ermeni Haber", "Merkez" ve "Ermeni Halkı" televizyonları temsilcilerine verdiği mülakatta çeşitli soruları yanıtlarken, Türkiye'ye de "Yukarı Karabağ ile ilgili sorunun çözüm sürecinden uzak durması" çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, Ermeni işgali altındaki Yukarı Karabağ ile ilgili sorunun barışçıl yollarla çözümünde arabuluculuk üstlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eşbaşkanlarından biri olan Fransa'nın burdaki eşbaşkanlığının sona erdirilmesi yönündeki açıklamalarınıh hatırlatılması üzerine Nalbandyan, Davutoğlu'nun bu açıklamalarını "ultimatom" olarak nitelendirdiklerini söyledi.

Davutoğlu'nun açıklamalarına şaşırmadıklarını ve bu tür açıklamaların daha önce de yapıldığını söyleyen Nalbandyan, bu tür ultimatomların olumlu sonuçlar vereceğine inanmadığını kaydetti.
Edvard Nalbandyan, "Türkiye eğer gerçekten Karabağ sürecine yardımcı olmak istiyor ise, o zaman mümkün olduğunca bu süreçten uzak durmalıdır" ifadesini kullandı.

Nalbandyan, Fransa'da Ermeni iddialarının reddine ceza öngören yasa teklifini kabul edilmesiyle ilgili olarak da, "Senato tarafından onaylanan yasa herhangi bir ülkeye karşı değil" dedi.

Nalbandyan, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının Ermenistan'ın dış politikasındaki öncelik sırasının ne olduğu sorusunu ise, "geçmiş yıllardaki politikamızda bir değişiklik yok. Önümüzdeki yıl için hazırlayacağımız raporları ve önceliklerimizi görebilirsiniz. Soykırımın tanınması dış politika ajandamızın içinde yer almaktadır" sözleriyle cevapladı.


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