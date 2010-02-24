Nalbandyan: Protokolleri lağvedebiliriz

T24 - Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbandyan, Türkiye ile imzalanan protokollerin onaylanma sürecini durdurabilecekleri gibi lağvedebileceklerini söyledi.





Azeri ANS televizyonunun haberine göre, Nalbandyan bu açıklamayı 'uluslararası anlaşmaların yürürlüğe girmeden iptali'ne ilişkin yasa teklifinin parlamentoya sunulması sırasında yaptı.



Edvard Nalbandyan, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Dışişleri Bakanı veya ilgili kurumların uluslararası anlaşmanın durdurulması veya lağvedilmesi ile ilgili girişimde bulunabileceğini söyledi.



Ermenistan Dışişleri Bakanı, "Tabii ki, Ermenistan gerektiği zaman bu adımı atabilir. Çünkü Ermenistan-Türkiye protokolleri de uluslararası anlaşmadır" dedi.



Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Türkiye tarafının protokolleri onaylama sürecini uzattığı takdirde bu süreçten çıkmaya hazır olduklarını belirtmişti.



Türkiye-Ermenistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesi ve diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması hakkındaki protokoller, iki ülkenin Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbandyan tarafından geçen yıl 10 Ekim'de İsviçre'nin Zürih kentinde imzalanmıştı.



Protokoller, iki ülke parlamentolarında onayladıktan sonra Türkiye- Ermenistan sınırının açılmasını öngörüyor.



İki ülke arasındaki sınır kapısı Türkiye'nin girişimi ile 1993 yılında Karabağ'daki Ermeni işgali nedeniyle kapatılmıştı.





