Nalbandyan: Biz hazırız, top Türklerin sahasında

T24 - Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbandyan, Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleşmesini amaçlayan süreçle ilgili, ''Biz ilerlemeye hazırız, top Türklerin sahasında'' dedi.



Ermeni basınına göre, Nalbandyan, Ukrayna'daki ''Bugün'' (Segodnya) gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesini öngören protokollerin onaylanması sürecini durdurmak zorunda kaldıklarını ifade ederek, ''ancak kendilerinin, bu konuda ilerlemeye hazır olduklarını ve topun Türklerin sahasında olduğunu'' söyledi.



Karşılıklı ilişkilerin normalleştirilmesi sürecinin sonraki aşamalarını ''sıradaki maçlar'' olarak tanımlayan Nalbandyan, ''sıradaki maçın, Türkiye'nin iyi antreman yapması ve kimseden avans almadan sahaya çıkmaya hazır olmasından sonra gerçekleşebileceğini'' savundu.



İlişkilerin normalleştirilmesi sürecinin Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan tarafından önkoşulsuz olarak başlatıldığını, aynı şekilde protokollerin de önkoşulsuz olarak Ekim 2009'da Zürih'te imzalandığını belirten Nalbandyan, söz konusu protokollerin onaylanmasına ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Nalbandyan, Türkiye'nin üçüncü bir ülkeden (Azerbaycan) izin alma ihtiyacı duyduğunu ileri sürdü.



Protokollerin onay sürecinin durmasından sonraki süreçte, Türkiye'nin bu kez, müzakereler sürecinin başlarında yaptığı gibi, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddaları konusunu gündeme getirmeye başladığını kaydeden Nalbandyan, Yukarı Karabağ konusu ile birlikte bunun Türkiye tarafından gündeme getirilen ikinci bir önkoşul olduğu düşüncesini öne sürdü.



Türkiye'nin Yukarı Karabağ ve 1915 olaylarıyla ilgili konuları önkoşul olarak gündeme getirdiğini savunan Nalbandyan, ''Biz de Türkiye'ye, önce Kıbrıs sorununu, Kürtlerle ilişkilerindeki sorunları hallet, sonra konuşuruz diyebiliriz'' gibi ifadeler kullandı.





