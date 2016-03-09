Nakşibendi tarikatının ileri gelenlerinden Ahmet Yaşar Hoca son yolculuğuna uğurlandı

Nakşibendi tarikatının ileri gelenlerinden Ahmet Yaşar Hoca bugün toprağa verildi. Tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Nakşibendi tarikatının ileri gelenlerinden din adamı Ahmet Yaşar Hoca bugün son yolculuğuna uğurlandı. Yaşar'ın önceki gün vefat eden eşi Hatice Yaşar da dün toprağa verilmişti.

Doğan Haber Ajansı'ndan Osman Şişko'nun haberine göre, Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi'nde 12 Şubat'tan bu yana yoğun bakımda tedavi gören Trabzon'un tanınmış din adamlarından 82 yaşındaki Ahmet Yaşar hoca dün vefat etti. Ahmet Yaşar hoca için bugün İskenderpaşa Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şeref Malkoç, Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Ahmet Yaşar'ın cenazesi, namazın ardından Of ilçesi Ballıca Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

Erdoğan'dan taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Yaşar hocanın vefatı dolayısıyla ailesine taziyede bulundu. Erdoğan'ın vefat haberi sonrasında Ahmet Yaşar'ın oğlu Fazlı Yaşar'ı telefonla aradığı ve üzüntüsünü dile getirdiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca cenazeye katılmayı çok istediği ancak Ukrayna Devlet Başkanı ile görüşmesi nedeniyle katılamayacağını bildirdiği de vurgulandı.

Ahmet Yaşar hoca kimdir?

Trabzon'un Of ilçesi Ballıca Köyü'nde 1934 yılında dünyaya gelen Ahmet Yaşar hoca, bölgedeki Süleyman Sula ve Süleyman Çıkrık gibi ünlü hocalardan ders aldı. 18 yıl süren eğitimini tamamlayıp icazet alan Ahmet Yaşar, yüzlerce talebe okuttu. Gümüşhaneli Dergahı'na mensup Nakşibendi tarikatı şeyhlerinden Trabzonlu Hacı Abdurrahman (Beşikçi) Efendi ile 1960 yılında tanışarak Nakşibendi tarikatına katılan Ahmet Yaşar, onun 1972 yılında vefat etmesi üzerine aynı vazifeyi devam ettirdi.

Ahmet Yaşar hoca, Yavuz Selim Vakfı'nın kurulmasına öncülük etti.