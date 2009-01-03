Nakşibendi şeyhine miting gibi cenaze

Siirt'te oturan ayan ve geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Nakşibendi Tarikatı Şeyhi Muhyettin Oran'ın cenazesine katılmak için kent merkezindeki Abdülhakim Sancak Camii önünde yaklaşık 10 bin kişi toplandı. Burada kılınan cenaze namazından sonra Şeyh Muhyettin Oran'ın cenazesi eller üzerinde tekbir getirilerek Şeyh Süleyman Mezarlığı'na getirildi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı cenazenin toprağa verilmesi sırasında izdiham oldu. Şeyhin müritleri ve cenazesine katılanlar, şeyhin gömüldüğü mezara dokunabilmek için birbiriyle yarışınca polisler izdihamı önlemek istedi. Ancak, başarılı olamadı. Mezarlıktaki itiş kakış sırasında bazı polisler de ezilme tehlikesi geçirdi.



25 çocuk babasıydı



Siirt'te bugün toprağa verilen Nakşibendi tarikatı şeyhi Muhyettin Oran'ın cenazesine Türkiye'nin dört yanından müritleri de geldi. 3 eşi ve 25 çocuğu olan şeyh Muhyettin Oran için Siirt merkez ve Pervari İlçesi'nde taziye evleri açılacağı belirtildi.