Nakşibendi: AKP'ye sempati duyan Nakşibendili olamaz

T24- Şêx Abdurrahman Nakşibendi, "kurgulanmış bir organizasyon olan AKP'ye sempati duyan Nakşibendili olamaz" dedi.

Fırat Haber Ajansı'nda yayımlanan (10 Hazirran 2011) haberin bir kısmı şöyle:

Şêx Abdurrahman Nakşibendi, "herkesi Kürt halkı için bedel ödeyen, özü, sözü ve eylemi bir olan BDP'nin desteklediği adaylara oy vermeye" çağırdı.

Nakşibendi, "Gerçek Nakşibendilerin görevi, halkımızın çıkarları temelinde, huzurlu ve adaletli yaşayabilmeleri için her türden egemenliğe karşı halktan ve haktan yana tavır koymaktır" dedi.

Nakşibendi, "Kürt halkının dini duygularını sömürerek iktidar gücünü ele geçiren AKP Hükümeti'ne aynı zamanda demokratik Kürt birliğinin önüne geçmek için de rol verilmiştir. AKP, uluslararası güçlerden aldığı maddi ve manevi destekle bir yandan Kürt değerlerine saldırıyor, bir yandan da Güney Kürdistan'daki Kürtleri tanıyormuş gibi yapıyor. Bunların amacı Kürtleri parçalamaktır."

'Cuma namazları, AKPnin din üzerindeki tekelini parçaladı'

Şêx Abdurrahman Nakşibendi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın sivil cuma namazlarını eleştirmesine de tepki gösterdi. Şêx Nakşibendi, şöyle konuştu: "Hükümet, Kürtlerin sokaklarda kılmak istediği namaza ve kendi anadiliyle dinlediği hutbe ve vaaza bile saldırıyor. Hükümet gerçek İslamiyet'i bilmiyor. Devletin imamlarının camilerde verdiği vaazların gerçek dinle hiçbir ilgisi yoktur. Devletin resmi ideolojisini yaymaya çalışan memurlara dikte ettirilenlerin tekrarlanmasından başka birşey değildir. Sistemin şovenist ve inkârcı politikalarının kamuflajıdır. Cuma namazının alanlarda kılınması, AKP şahsından sistemin din üzerindeki tekelinin parçalanmasıdır."

Genel seçimler öncesi Kürtlerin Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu'nda birleşmesinin birlik için önemli bir adım olduğuna işaret eden Şêx Abdurrahman Nakşibendi, şunları söyledi: "Tarih boyunca zenginliğimiz olması gereken farklılıklarımız, hep egemenler tarafından parçalanmanın bir aracı olarak kullanıldı. Halkımız artık parti ve hükümetlerin dini kullanmasına izin vermemelidir. Din adına sistemin propagandasını yaymaya çalışanların vicdanı iflas etmiştir. Kürt sorununun çözümüne biraz ılımlı yaklaşan Erbakanları tasfiye eden sistemin yeni yürütücü gücü AKP'dir. AKP, Kürt halkı için kan, ölüm ve şiddettir. Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümü ise BDP'nin öncülüğünde birleşen Kürtlerin yürütülen mücadelededir."

'AKP'ye sempati duyan Nakşibendili olamaz'

Yeni bir AKP iktidarının Kürtlere felaket getireceğine vurgu yapan Şêx Abdurrahman Nakşibendi, Nakşibendî tarikatı ehlini AKP'ye oy vermemeleri yönünde uyardı ve şu çağrıda bulundu: "Tüm Nakşibendi üyelerinin halka doğru yolu göstermesi gerekiyor. Müslümanların yalan, dolana karşı duyarlı olmaya çağırmalı. AKP kurgulanmış bir organisazyondur. Bunun iyi anlaşılması lazım. AKP'ye sempati duyan Nakşibendili olamaz. AKP Kürtler için ölümdür, şiddettir, kelepçedir. Kürtlerin kendisi olmaktan çıkmasıdır. Eğer Kürdistan'da yeniden seçilir ve iktidara gelirse Kürtler için bir felaket olur, büyük katliamlar yaşanır, halklar arasında önü alınamaz savaşlar çıkar. Herkesi Kürt halkı için bedel ödeyen, özü, sözü ve eylemi bir olan BDP'nin desteklediği adaylara oy vermeye çağırıyorum."