Nakliyecilerden Yunanistan'a 400 milyon Euro'luk 'İpsala' teklifi

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), ekonomik krizle boğuşan Yunanistan'a lojistik alanında iş birliği teklifinde bulundu. Yunanistan yönetimi Türk nakliyecilerinin çağrısını dinlerse, Bulgaristan'ın Türk tırlarından elde ettiği yıllık 400 milyon Euro'luk gelire talip olacak.

UND'den yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'da kurtarma programı için yapılan referandumdan hükümetin desteklediği "Hayır" oyu çıksa da, ülkenin içinde bulunduğu krizin devam ettiği belirtildi.



UND, "Yeni bir İpek Yolu Yaratalım" sloganıyla yaptığı çağrıda, Çin'den başlayarak Anadolu, Akdeniz aracılığıyla Avrupa'ya uzanan ticaret yolunu yeniden canlandırmayı önerdi. UND çağrısında, bu adımın bölgedeki stratejik önemlerinden dolayı, her iki ülkenin ticaret hacimlerinde canlanma imkanı sağlayacağı kaydedildi.

'350-400 milyon Euro'yu Yunanistan kazanabilir'

Açıklamada görüşlerine yer verilen UND İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin Yunanistan'a 2014 yılı itibarıyla 1,5 milyar dolarlık ihracatı, 4 milyar dolarlık ithalatının bulunduğunu belirtti. İş birliğinin win-win esasına dayanacağına dikkati çeken Şener, şöyle konuştu:

"Söz konusu işbirliği ile sadece Yunanistan değil aynı zamanda Türkiye de önemli kazanç elde edebilir. Avrupa Birliği, Yunanistan'ın yollarına 6 milyar Euro yatırım yaptı, ancak asıl mesele bu yolları kullanarak ticareti geliştirmek olmalıdır. Türkiye'den, Bulgaristan'dan her gün 750 araç çıkarılırken Yunanistan tarafından 150-200 araç çıkabiliyor. İpsala'nın Türkiye tarafında 136,

Yunanistan tarafında ise 31 personel çalışıyor. Bulgaristan, Türkiye'nin ihracat taşınması ve geçişlerinden yıllık 350-400 milyon Euro gelir elde ediyor. Bu parayı Yunanistan da kazanabilir."

'Bulgaristan örnek alınmalı'

Fatih Şener, "Avrupa ve Asya arasında birçok güzergah çiziliyor. Türkiye bu güzergahların bazılarında yer alırken Yunanistan Çin'e kadar uzanan bu güzergahlardan hiç birinde yer almıyor. Yunanistan ve Türkiye Kipu ve İpsala kapılarını iyileştirirse buradan geçen trafik Yunanistan'a ciddi bir lojistik gelir sağlar. Bulgaristan yılda yaklaşık 400 bin araçlık trafiğiyle bu konuda iyi bir örnek ve onu model almak, Yunanistan'a ciddi gelir getirir" dedi.

Türkiye'nin Ege limanlarındaki yıllık 92 milyar dolarlık ticaret hacmine dikkati çeken Fatih Şener, Ege'den Yunanistan'a ulaşacak Ro-Ro hatları konusunda ortak projeler geliştirilmesinin iki ülke dış ticaretine ivme sağlayacağını aktardı. Şener ayrıca şunları ekledi:



"Yunanistan'ın transit geçişi kolaylaştırarak, Selanik ve Lavrion gibi limanlarına Ro-Ro gemilerinin yanaşmasını sağlaması durumunda lojistik maliyetler önemli oranda düşecektir. Söz konusu limanlarda yaşanacak trafik, hem o alana gelir bırakacak hem de bu güzergahı kullanan araçlar aynı zamanda Yunan ticaret mallarının hızlı ekonomik şartlarda taşınmasına imkan verecek.



Yunanistan'ın lojistik bir transit güzergah olarak Türkiye ile ortak hareket etmesini Güney Avrupa ve Orta Avrupa için güzergah olma yönünde bir devlet politikası benimsemesini isteriz. Bu Türk ihracatının, Türk dış ticaretinin ufkunu açar. Çünkü Bulgaristan'da beklemelerimiz var aynı zamanda Yunanistan'ın kalkınması için de bir fırsat olabilir. Lojistik,Yunanistan'ın kurtuluşu için ekonomik bir enstrüman olabilir."