Naklettiği karaciğerlere imzasını kazıyan cerrah, doktorlar listesinden çıkarıldı

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Britanya'da hastalara nakil ettiği karaciğerlerin üzerine isim ve soyadının baş harflerini kazıdığı ortaya çıkan bir cerrah, doktorlar listesinden çıkarıldı.

Simon Bramhall, 2013'te Birmingham'daki Kraliçe Elizabeth Hastanesi'nde çalışırken tıbbi cihazlar kullanarak nakil ettiği iki karaciğerin üzerine SB diye imza attığını itiraf etmişti.

Pratisyen Hekim Tribünal Servisi (MPTS) , Bramhall'ın yaptığının "Profesyonel kendini beğenmişlikten doğan bir faaliyet" olduğunu ve insanların doktorlara olan güveninin baltaladığını belirtti.

Pazartesi günü MPTS, Bramhall'ın yaptıklarıyla doktor ve hasta arasındaki güveni ihlal ettiğini ve bu sebeple doktorlar listesinden çıkarıldığını bildirdi.

Bramhall'ın yaptıkları hastalardan birine nakil edilen karaciğerin başka bir cerrah tarafından çıkarılmasının ardından tespit edilmişti.

Bramhall, 2014'te çalıştığı hastaneden istifa etmişti.