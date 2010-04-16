Nakit para tarih oluyor

T24 - İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre beş yıl içerisinde yapılan alışverişin yüzde 50'den çoğu nakit para kullanmadan gerçekleşecek.



Ödemeler Konseyi adlı kurum, kartla alışverişin giderek yaygınlaştığını ve şu an İngiltere'de nakit para ile yapılan ödemelerin yüzde 80'inin 10 sterlin ya da altındaki meblağları kapsadığını açıkladı.



Nakit paranın yanı sıra çek kullanımı da hızlı bir düşüş trendinde.



BBC'nin yaptırdığı bir anket, çekle ödeme imkanlarının giderek daralmasından emeklilerin hoşnut olmadığını ortaya koydu.



İngiltere, Ekim 2018 tarihinde çek kullanımını tamamen ortadan kaldırmış olmayı planlıyor.



Ödemeler Konseyi'nin yayımladığı rapora göre 2018 yılında her 50 kişiden sadece birinin maaşı nakit para ile ödenecek.



Konsey, nakit paranın şu anki nesil için de geçerli olacağını, fakat giderek daha küçük miktarlarda nakit para kullanılacağını söylüyor.



Kartla yapılan ödemeler 1999 yılında 65 milyar sterlin iken, 2018 yılında bu rakamın 490 milyar sterline çıkacağı öngörülüyor.



Raporda, 2000'li yıllarda kartla ödemelerin şifre girerek yapılmasının sağladığı güvenlik sayesinde nakit paranın tahtından düşüş hızının arttığı belirtildi.



Kart kullanımının yaygınlaşması internet üzerinden yapılan bankacılık ve alışveriş hizmetleri ile el ele gidiyor.







