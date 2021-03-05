Nakit dengesi şubatta 3,46 milyar lira açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı şubat ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre Hazine nakit dengesi şubatta 3,46 milyar lira açık verirken, ocak-şubat döneminde açık 29,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

Geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 98 milyar 340 milyon lira, nakit giderleri 101 milyar 796 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 90 milyar 403 milyon lira, faiz ödemeleri ise 11 milyar 393 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge 7 milyar 937 milyon lira fazla verdi. Ocak-şubat dönemindeki faiz dışı denge ise 2,87 milyar lira fazla verdi.

Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 2 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Kur farklarından kaynaklanan azalış 558 milyon lira olarak gerçekleşirken kasa/banka net hesabında ise 14 milyar 227 milyon lira artış görüldü.