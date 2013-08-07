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Nakile kızan mahkûmlar cezaevini ateşe verdi; yaralılar var

Bursa’da Keles Kapalı Cezaevi’nde sevkiyatları protesto eden bir grup mahkûm, protesto başlattı.

07 Ağustos 2013 19:42

Keles Kapalı Cezaevi'nde nakillere tepki gösteren tutuklu ve hükümlüler, olay çıkardı. 2’si gardiyan 5 kişinin yaralandığı arbedenin ardından mahkûmlar yangın çıkardı.

Bursa’da Keles Kapalı Cezaevi’nde sevkiyatları protesto eden bir grup mahkûm, protesto başlattı.

Olaya müdahale eden gardiyanlar ile hükümlü ve tutuklular arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında 2’si gardiyan 5 kişi yaralandı.

Arbedenin ardından mahkumlar, koğuşlarına geri gönderildi. Mahkûmların, yatak ve yorganları ateşe vermesiyle cezaevinde yangın çıktı.

Alevler, Bursa'dan da takviye itfaiye ekiplerinin gelmesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Yangının ardından cezaevinden çıkarılan mahkumların bir kısmı Keles Spor Salonu'na, bir kısmı da İlçe Emniyet Müdürlüğünde bekletildi. Yaklaşık 52 mahkum oradan da diğer cezaevlerine nakledildi.

Olayla ilgili açıklama yapan Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Namık Yılmaz, "Durum tamamen kontrol altında" dedi.

 

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