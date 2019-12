-Nakil yerine video konferans KAYSERİ (A.A) - 19.09.2011 - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi yakınlarında, bir cezaevi nakil aracının yanması sonucu 5 tutuklu ve hükümlünün hayatını kaybetmesi üzerine, yargılama sistemine ''Video Konferans''la ifadelerin alınması uygulamasının getirilmesi önerildi. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Kayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pınarbaşı ilçesi yakınlarında bir cezaevi aracının yanması sonucu 5 vatandaşın hayatını kaybetmesinin her bakımdan üzücü bir olay olduğunu söyledi. Hayatını kaybeden mahkumlardan bir kısmının Van'dan İstanbul'daki duruşmaya götürüldükleri, bir kısmının da yine duruşma için Van'a getirildikten sonra tekrar İstanbul'a nakledildiklerinin belirtildiğini anımsatan Kayar, sözlerine şöyle devam etti: ''Tutuklu ya da hükümlülerin bulundukları veya yakalandıkları yerden soruşturmanın veya kovuşturmanın yapılacağı yetkili ve görevli savcılığa veya mahkemeye nakilleri her zaman zahmetli ve risklidir. Bunların zorunlu olmadıkça, bulundukları yerde ifadelerine başvurulması ve video konferans sistemi gibi teknik imkanlar kullanılarak yargılamaya bulundukları yerden katılmaları yerinde olur. Bu yöndeki çalışmaların bir an önce tamamlanması ve uygulamaya geçirilmesi gerekir.'' -Her adliyeye video konferans odası- Anadolu Hukukçular Derneği Başkanı Avukat Süleyman Gürkök de, her adliye bölgesinde teknolojik altyapısı mevcut olan bir video konferans sistemi kurulmak suretiyle, tutuklu ya da hükümlünün, görevlendirilmiş bir hakim nezaretinde, aynı anda, asıl mahkeme tarafından ifadesinin alınmasının yerinde olacağını bildirdi. Gürkök, ''Hatta tarafların aynı anda, sanığa, tanığa veya ifadesi alınan kişiye lüzum görülmesi halinde soru yöneltmesi, ekstra gelişen ifadeye göre açıklayıcı beyanlarının istenmesi de mümkün olacaktır'' diye konuştu. Video konferans uygulamasının, Türk yargılama sistemine de uygun olduğunu ileri süren Gürkök, bu uygulamanın aynı zamanda yargıyı hızlandıracağını ve yargıya ekonomik bir tasarruf da getireceğini söyledi.