Nakil yapılan hastadan yüzünün bir kısmı alındı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yüz nakli gerçekleştirilen ve hayati risk taşıyan Salih Üslün'e nakledilen yüzün bir kısmı geri alındı.

Prof. Dr. Ömer Özkan, ameliyatın tamamlanmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Üslün'ün daha önce nakledilen yüzünde bir problem olmadığını ama beklenirse olacağını düşündüklerini söyledi.

Bunun nedenin de hastanın başka problemlerinin oluşmaya başlaması olduğunu ifade eden Özkan, "Bunlar dahili problem. Ama sonuçta bizim yaptığımız yüz naklinden sonra da o yüz dokusunun ileride problem yaratacağını düşündük. Konsey kararı aldık. Uygun bir planlama sonunda güzel bir ameliyat olduğunu düşünüyorum. Eski nakil dokularından bir kısmını bırakıp, hastaya yük olabileceğini düşündüğümüz yumuşak dokuları çıkarttık. Özellikli bir ameliyat oldu. İnşallah başarılı olur" diye konuştu.



"Dünyada nadir bir işlem"

"Yüzün görünen yumuşak doku kısmı onlar çıkartıldı, kendi dokusuyla değiştirdik" diyen Prof. Dr. Özkan, amaçlarının hastanın hayatına normal bir şekilde devam etmesi, risk olmaması ve başka bir dahili probleme yol açmaması olduğunu ifade etti.

Yaşanan durumun nakil olan hastalarda görülebilen problem olduğunu vurgulayan Özkan, "Yakın takip etmek gerekir. Biraz daha bekleseniz hastaya daha ciddi problemler yaratacağını düşündüğümüz için böyle bir şeye karar verdik" dedi.



Yeni doku bacağından alındı



Hastanın yoğun bakımda yattığını ve hayati riskinin de bulunduğunu dile getiren Özkan, "Bu dünyada nadir bir işlem. Güzel olduğunu, hasta açısından faydalı olduğunu düşünüyoruz. Ama sadece güzel olsun diye yapmadık. Hastaya faydalı olsun diye yaptık. Güzel bir ameliyat geçirdi" diye konuştu.

Özkan, Üslün'ün yüzüne nakledilen yeni dokuların bacağından alındığını belirterek, şunları kaydetti: "(Yüzün) büyük bir kısmını, yumuşak dokunun tamamını aldık. Problem olmaması için gerekli olan her şey yapıldı. Biz burada bir estetik ameliyat yapmıyoruz. Hastaya faydalı olabileceği, yiyebileceği, içebileceği, nefes alabileceği, hayatına normal bir insan olarak devam edebileceği bir insan olarak evine göndermemiz gerekiyor. Güzel bir yüz ama yaşamayan bir hastadan bahsetmemiz çok daha kötü olurdu. Bu risk her zaman var. O riske girmeyelim diye bu işi yapıyoruz. Diş çene gibi bölümleri eskisinden çok daha iyi yaparız. Yeter ki hastada başka problemler çıkmasın. Yoğun bakımdaki her hasta risklidir."