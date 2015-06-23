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Nakil aracından 1 milyon lira çaldılar!

Polis ekipleri soygunu yapan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı

23 Haziran 2015 00:52

Başakşehir'de para transferi yapan bir firmaya ait araçtan yaklaşık 1 milyon lira çalındı. Görevliler araçta bulunmadığı sırada gerçekleşen soygun sonrasında polis ekipleri soruşturma başlattı.

Kuyumcukent'ten 34 EY 1910 plakalı nakil aracıyla yüklü miktarda para alan 3 görevli, çalıştıkları firmanın İkitelli Sanayi Metro Durağı'ndaki deposuna geldi. Aracı metro durağının yanında bırakan görevliler, yanlarına aldıkları bir miktar parayı depoya götürüp kalan parayı almak için döndüklerinde arabanın kapısının zorlanarak açıldığını gördü.

Araçtan içinde yaklaşık bir milyon lira bulunan bir para çuvalının alındığını belirleyen görevliler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, araçta ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis, incelemeler sırasında, içinde yüklü miktarda para bulunan nakil aracının çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Görevlilerin ifadesine başvuran polis ekipleri, soygunu yapan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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