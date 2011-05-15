Nakba’nın yıldönümünde terör saldırısı: 1 ölü

T24 - Filistinlilerin Nakba – Felaket olarak nitelendirdiği İsrail'in kuruluşu yıldönümünde bir Arap şoförün kullandığı kamyon yoldaki araç ve yayaları ezdi; 1 ölü, 10'dan fazla yaralı.





İsrail'in kuruluşunu Nakba - Felaket olarak gören Filistinlilerin, olayın 63’üncü yıldönümünde İsrail ve Filistin topraklarında protesto gösterileri düzenlemeye hazırlandıkları bugün, Tel Aviv'de bir kamyon, önüne çıkan araçları ve yayaları ezdi. Olayda 1 kişi öldü, 10'dan fazla kişi yaralandı.

Tel Aviv'in güneyinde, en işlek caddelerinden Haim Bar-Lev'de meydana gelen olayda, Tel Aviv yakınlarındaki Arap köyü Kfar Kassım'dan bir sürücünün kullandığı kamyon, önüne çıkan bir otobüsü, birkaç araç, bir motosiklet ve yayalara çarpıp kaçtı. Olayda 1 kişi öldü, 10'dan fazla kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtiliyor.

Olay yerindeki bir diğer kamyonun, Arap köyü Arara'dan olduğu belirtilen sürücüsü de şüpheli olarak yakalandı.

İsrail polisi, olayın terör saldırısı olabileceği üzerinde duruyor.



