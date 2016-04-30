Nairobi'de yedi katlı bina çöktü; 7 ölü

Kenya'nın başkenti Nairobi'de yoğun yağış ve ardından oluşan sel nedeniyle yedi katlı bir bina çöktü. Huruma bölgesindeki binanın çökmesi sonucu en az yedi kişinin öldüğü bildiriliyor.

Enkaz altında kaç kişinin mahsur kaldığı henüz bilinmiyor ama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kenya'nın KTN televizyon kanalına bilgi veren polis, enkazdan 121 kişinin sağ çıkarıldığını söyledi.Yoğun yağışın getirdiği toprak kayması sonucu evler yıkıldı, sokaklarda sel oluştu.

KTN'ye konuşan polis, aşırı yağış nedeniyle Nairobi'de aralarında çöken binanın altında kalan yedi kişinin de bulunduğu en az 14 kişinin öldüğünü söyledi. Yetkililer, dört kişinin de duvarların yıkılması sonucu öldüğünü belirtti.

Huruma, Nairobi'nin yoksul semtlerinden biri. Kurtarma çalışmaları, sokakların dar olması ve kalabalık nedeniyle aksadı.

Çalışmalara Kızılhaç'ın yanı sıra ordu da katıldı

Kızılhaç sözcüsü Venant Ndigila, "Hala içeride olanların sesini duyuyoruz" dedi. Binada oturanlar, aşırı yağmur nedeniyle binanın çökmeden önce sarsıldığını söyledi.

Bölgeden bildiren muhabirler, Kenya'nın yoksul semtlerindeki binaların yapısının da zayıf olduğunu söylüyor.

Geçen yıl yapılan bir anket, başkentteki binaların yarısından çoğunun yaşamaya uygun olmadığını göstermişti.

Nairobi'deki konut ihtiyacını karşılamak isteyen inşaat firmaları, maliyetleri düşürmek ve karı arttırmak için kural ihlalleri yapmaya başladı. Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta geçen yıl ülkedeki tüm binaların denetimden geçmesi talimatını vermişti.

Diğer yandan Kızılhaç, sel nedeniyle iki erkek çocuğun da hala kayıp olduğunu duyurdu.