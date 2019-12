Naipaul'un gelmekten vazgeçtiği söylendi

T24- Türkiye, Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeki Kusturica krizinin bir benzerini bu kez bir yazar üzerinden yaşarken, İngiliz basınında, tartışmanın kahramanının İstanbul'a gitmeyeceği iddiası yer aldı.



İngiliz Evening Standard gazetesi de, V.S. Naipaul’ün Türkiye’ye gitmeme kararı aldığını iddia etti. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



25-27 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek Avrupa Yazarlar Parlamentosu, davetli bir konuğu nedeniyle tartışma konusu oldu.



Edebiyat eleştirmeni Hilmi Yavuz, organizasyona davet edilen Nobel ödüllü yazar V.S. Naipaul'ün Müslümanlarla ilgili parazit, gerizekalı gibi açıklamaları olduğunu belirtmiş ve İngiliz yazarı İslamofobiye meşruiyet kazandırmaya çalışmakla eleştirmişti.



Yavuz’un eleştirlerini destekleyenler olduğu gibi, karşıt görüşte olanların da bulunduğu ortamda, İngiliz basınında bir iddia ortaya atıldı. Evening Standard gazetesi, Naipaul’ün Türkiye’ye gelmeyeceğini yazdı.



Tartışılan, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı'nın desteğiyle 25-27 Kasım tarihleri arasında yapılacak Avrupa Yazarlar Parlamentosu’na davet edilen yazarın, Müslümanlarla ilgili 'parazit ve gerizekalı' açıklamaları olduğu iddiası.



İngiliz yazarın İslam karşıtı sözleri nedeniyle davete karşı çıkanlar ve karşı çıkanları eleştirenlerin olduğu bir ortamda, sonucun Kusturica olayına bezer bir şekilde olacağı iddiası İngiliz basınından geldi.



Sırp yönetmen, Antalya Altın Portakal Film Festivali için Antalya’ya gelmiş ancak başta Kültür Bakanı Ertuğrul Günay’ın tepkisini gerekçe göstererek organizayonu erken terk etmişti.