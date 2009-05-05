Naim'i komaya sokan neden açıklandı

Rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavisi süren Dünya ve Olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun, halsizlik nedeniyle kullandığı ilacın dozunu yüksek alması nedeniyle bu duruma geldiği öğrenildi.





Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren, ancak bugün normal servise alınması beklenen Naim Süleymanoğlu'nun, hasta olması nedeniyle 3 saatte bir kullandığı ilacı, saatte 1 tablet olarak alması sonrasında fenalaştığı bildirildi.



Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu yaptığı açıklamada, abisinin vücudunda kırgınlık hissi nedeniyle doktora gitmeden bir ilaç kullandığını belirterek, “Kendisi, 3 saatte bir alınması gereken bir ilacı, tesirini artırmak için 1 saat arayla almış. Bu nedenle vücut reaksiyon göstermiş. Buna çapraz reaksiyon adı veriliyormuş” dedi.



Hastaneye yatırılmasının ardından, Naim Süleymanoğlu'ndan alınan örneklerin Adli Tıp'a gönderildiğini anlatan Muharrem Süleymanoğlu, “Bazıları ağabeyimin alkol nedeniyle bu hale geldiğini iddia etti. Adli Tıp'tan rapor geldi. Alkol oranı sıfır çıktı. Böyle bir şey söz konusu değil” diye konuştu.



Muharrem Süleymanoğlu, ağabeyinin iki gündür yemek yiyebildiğini de belirterek, 3-4 gün daha hastanede kalacaklarını sözlerine ekledi.



