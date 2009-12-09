Naim'den gelen 7 milyon dolar aranıyor

T24 - Merhum Turgut Özal hükümetinde Devlet Bakanlığı yapan Ekrem Pakdemirli’nin, “Naim Süleymanoğlu’nu Türkiye adına yarıştırabilmemiz için Bulgarlara 7 milyon dolar para ödedik” sözleri Bulgaristan’da tartışma konusu oldu.

O dönem Bulgaristan Halter Federasyonu Başkanı olan Hristo Meranzov, Pakdemirli’nin iddia ettiği gibi 7 milyon dolar almadıklarını söyledi. Meranzov, “Dönemin Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Arif Nusret Say ile yaptığımız pazarlık sonucu 1 milyon 70 bin dolar aldık” dedi. Naim Süleymanoğlu ise, “Benim için Bulgarlara 1 milyon 250 bin dolar verildiğini biliyorum” açıklamasını yaptı.

Bu arada Bulgaristan hükümetinin konuyla ilgili bir soruşturma açmaya hazırlandığı belirtildi.

