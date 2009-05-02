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Spor

Naim yeniden yoğun bakımda

Naim Süleymanoğlu'nun, akciğer ve karaciğerinde sorun olduğu ve kalbinin yüzde 40 verimle çalıştığı öğrenildi.

02 Mayıs 2009 03:00


Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Dünya ve Olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun, akciğer ve karaciğerinde sorun olduğu ve kalbinin yüzde 40 verimle çalıştığı öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde önce kalp krizi geçirdiği, ardından da havaleye yakalandığı için Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Süleymanoğlu'nun, yapılan tahliller sonucunda akciğer ve karaciğerinde sorun olduğu, kalbinin yüzde 40 verimle çalıştığı ifade edildi. Yoğun bakımda tutulan milli haltercinin, dün tekrar sıkıntılar başlayınca, yeniden uyutulduğu kaydedildi.

EN AZ 20 GÜN DAHA HASTANEDE

Öte yandan dün resmi tatil olması nedeniyle hastanede Süleymanoğlu'nun tahlillerinin yaptırılamadığı, ancak bakanlığın izniyle Adli Tıp'ta hastanenin istediği gerekli tahlillerin yapıldığı, durumunda bir değişiklik olmayan Naim Süleymanoğlu için hastane yetkililerinin en az 20 gün hastanede kalmasını istedikleri bildirildi.

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