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Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumu ile ilgili açıklama (1)

Gülseli KENARLI - Erhan TEKTEN - İdris TİFTİKCİ /İSTANBUL,(DHA) Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili Bakırköy Dr

26 Eylül 2017 16:41

Gülseli KENARLI - Erhan TEKTEN - İdris TİFTİKCİ /İSTANBUL,(DHA) Naim Süleymanoğlu\'nun sağlık durumuyla ilgili Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mehmet Emin Güneş açıklama yaptı.Mehmet Emin Güneş, \"Daha önce de bizim hastanemizinde tedavi sürecine devam ediyordu. İki gün önce bize başvurduğunda kronik karaciğer yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma aldık\" dedi.Güneş, \"Bu sabah itibariyle şuuru kısmen açıldı. Sorduğumuz sorulara cevap veriyor\" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

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