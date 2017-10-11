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Spor

Naim Süleymanoğlu'nun doktorundan sağlık durumuna ilişkin açıklama

50 yaşındaki eski milli halterci, 6 Ekim'de ameliyat olmuştu

11 Ekim 2017 17:34

Bir arkadaşının gönüllü donör olması sayesinde karaciğer nakli yapılan olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun doktoru Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat, Süleymanoğlu'nun sağlığının iyiye gittiğini belirtti.

TRT Spor'da yer alan habere göre Süleymanoğlu'nun 6 Ekim'de yaklaşık 8 saat süren operasyonla karaciğer naklini gerçekleştiren Ataşehir Memorial Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Transplantasyonu Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat, milli haltercinin sağlık durumuna ilşkin bilgi verdi.

Polat, Süleymanoğlu'nun karaciğer fonksiyonlarının iyi olduğunu belirterek, destek tedavisinin devam ettiğini söyledi.

Süleymanoğlu'nun yoğun bakım ünitesinde ne kadar kalacağının sağlık durumuna göre şekilleneceğini ifade eden Polat, "Hastamızın takip ve tedavi süreci devam ediyor" dedi.

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