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Spor

Naim Süleymanoğlu'ndan iyi haber!

Eski milli halter, dün akşam saatlerinde karaciğer yetmezliği nedeniyle komaya girmişti

26 Eylül 2017 13:20

Eski milli halter Naim Süleymanoğlu'nun doktoru, Süleymanoğlu'nun şuurunun açıldığını ve konuşabildiğini açıkladı.

Dün akşam ne olmuştu?

Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu dün akşam saatlerinde karaciğer yetmezliğinden komaya girmişti.

Süleymanoğlu'nun doktoru Adnan Bağrıaçık konuyla ilgili şu açıklamaları yapmıştı:

“Naim Süleymanoğlu’nda karaciğer yetmezliği var. Kısa süre içinde acilen bir nakil merkezinde tedavi altına alınıp, karaciğer nakli olmazsa hayatını kaybedebilir. Sinan Şamil Sam süreci gibi bir süreç yaşıyoruz. Zaman çok kısıtlı. Naim Süleymanoğlu bu ülkeye sayısız madalyalar kazandırmış, sayısız rekorlar kırmış bir efsane sporcumuz. Şu anda yoğunda bakımda ve bilinci kapalı. Allah yardımcısı olsun.”

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