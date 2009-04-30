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Spor

Naim Süleymanoğlu yoğun bakımda

30 Nisan 2009 03:00

Dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun havale geçirdiği ve bu nedenle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.


Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Zafer Çukurova, yaptığı açıklama, “sabah saatlerinde hastaneye getirilen Süleymanoğlu'nun 'konvülziyon' yani havale geçirdiğinin tespit edildiğini” söyledi.

Hemen tedaviye alınan Süleymanoğlu'nun havalesinin sona erdiğini ifade eden Çukurova, “Havale beyin kanaması veya diyabet nedeniyle olabilir. Hastanın diyabeti varmış zaten. Bunun sebebi araştırılıyor” dedi.

Çukurova, ayrıca Süleymanoğlu'nun hastanenin yoğum bakım servisinde tutulduğunu da sözlerine ekledi.


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