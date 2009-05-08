T24 LogoT24 Logo
Spor

Naim Süleymanoğlu taburcu edildi

08 Mayıs 2009 16:10

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir İstanbul'da tedavisi süren Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, hastaneden bugün taburcu edildi.

Havaleye bağlı olarak ciğerlerinde rahatsızlık yaşayan ve Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık 10 gün tedavi gören Naim Süleymanoğlu'nun bu sabah taburcu edildiği açıklandı.

AA muhabirine bilgi veren kardeşi Muharrem Süleymanoğlu, doktorlarının Naim Süleymanoğlu'nun taburcu edilmesini uygun gördüklerini ve bakımının evinde devam edeceğini belirterek, "Herhangi bir sıkıntısı yok. Bir hafta sonra tekrar kontrolleri yapılacak. Bu süre içinde iyi dinlenmesi ve kesinlikle ziyaretçi kabul etmemesi istendi" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24