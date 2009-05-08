Naim Süleymanoğlu taburcu edildi

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir İstanbul'da tedavisi süren Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, hastaneden bugün taburcu edildi.



Havaleye bağlı olarak ciğerlerinde rahatsızlık yaşayan ve Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık 10 gün tedavi gören Naim Süleymanoğlu'nun bu sabah taburcu edildiği açıklandı.



AA muhabirine bilgi veren kardeşi Muharrem Süleymanoğlu, doktorlarının Naim Süleymanoğlu'nun taburcu edilmesini uygun gördüklerini ve bakımının evinde devam edeceğini belirterek, "Herhangi bir sıkıntısı yok. Bir hafta sonra tekrar kontrolleri yapılacak. Bu süre içinde iyi dinlenmesi ve kesinlikle ziyaretçi kabul etmemesi istendi" dedi.

