Naim Süleymanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor (2)

Özgür ALTUNCU - İdris TİFTİKCİ-Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu için Fatih Camii\'nde cenaze töreni düzenleniyor. Başbakan Binali Yıldırım, \"Milletimizin başı sağolsun. Naim Süleymanoğlu bugüne kadar hiçbir sporcunun kıramayacağı rekorları kırmış bir efsane, kahraman sporcumuzdur\" dedi.

Törene Başbakan Binali Yıldırım\'ın yanısıra eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile çok sayıda kişi katılıyor.

Cami girişinde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, \"Milli haltercimizin efsane ismi Naim Süleymanoğlu\'nu kaybettik. Ahirete bugün yolcu edeceğiz. Merhume Allah\'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Naim Süleymanoğlu bugüne kadar hiçbir sporcunun kıramayacağı rekorları kırmış bir efsane, kahraman sporcumuzdur\" dedi.

Naim Süleymanoğlu, burada öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı\'na defnedilecek.

(FOTOĞRAF)