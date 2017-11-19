Naim Süleymanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor (1)

Özgür ALTUNCU - İdris TİFTİKCİ- Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu için Fatih Camii\'nde cenaze töreni düzenleniyor. Tören için camiye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, \"Bu millete çok büyük sevinçler yaşattı. Çok üzgünüz. Mekanı cennet olsun acımız büyük\" dedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise, \"Spor dünyası için çok değerli bir insandı. Hepimizin başı sağolsun. Ailesine sabırlar diliyoruz. Mekanı cennet olsun\" diye konuştu.

Naim Süleymanoğlu, burada öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı\'na defnedilecek.

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