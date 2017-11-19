Naim Süleymanoğlu son yolculuğuna uğurlandı | Ezeli rakibi cenazeye katıldı, tabutunu öperek veda etti

Türk sporunun efsane ismi olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu son yolculuğuna uğurlandı. 1.47’lik ‘Cep Herkülü’ unvanlı unutulmaz sporcu bugün öğle vakti Fatih Camisi’nde düzenlenecek cenaze namazının ardından, Edirnekapı Mezarlığı’nda defnedildi.

Süleymanoğlu'nun rakibi olan Yunan halterci Leonidis de cenazeye katılan isimler arasındaydı. Leonidis, Naim Süleymanoğlu'a Türk bayrağına sarılı tabutunu öperek veda etti.

Türk sporunun 1 numaralı ismi, yakaladığı başarılar ve kırdığı rekorlarla dünya tarihine geçen, Türk halkını yarıştığı her organizasyonda ekranları başına kilitleyen efsane halterci Naim Süleymanoğlu, 50 yaşında İstanbul’da hayata gözlerini yumdu.

Cenazesi Fatih Camii'ne getirildi

Habertürk'te yer alan habere göre 28 Eylül'den bu yana tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu (50) için bugün Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Öğle namazına müteakip düzenlenecek tören öncesi Süleymanoğlu'nun Türk Bayrağına sarılı tabutu camiye getirildi.

Tabutun üzerine altın madalya kazandığı bir müsabaka sonrası çekilmiş fotoğrafının konulduğu ve fotoğrafın üzerinde "Kalbimizdesin" yazıldığı görüldü. Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldırığı törene Süleymanoğlu'nun yakınları gelmeye başladı. Öte yandan, caminin çevresinde herhangi bir olumsuzluğa karşı geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü.

Tabutunu öperek veda etti

Süleymanoğlu'nun rakibi olan Yunan halterci Leonidis de cenazeye katılan isimler arasındaydı. Eskiden Süleymanoğlu'un en önemli rakibi olan Leonidis Fatih Camii'nde Süleymanoğlu'nun tabutunun yanına geldi. Tabutun başında bir süre bekleyen Leonidis, ardından Süleymanoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutunu öperek veda etti. Bu sırada duygusal anlar yaşandı.

Öte yandan Milliyet'e konuşan Leonidis, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yüzyılın en büyük atletiydi"

"Öncelikle bana burada olma fırsatını veren Türkiye Halter Federasyonu’na teşekkür ediyorum. O benim rakibim değil, dostumdu. Bu sadece benim ve arkadaşları için değil. Halter ailesi ve bütün atleizm ailesi için çok üzücü birgün. Naim Süleymanoğlu geçtiğimiz yüzyılın en büyük atletiydi. Bu kayıp herkes için çok üzücü."

"O beni daha iyi bir atlet yaptı"

"Naim, ağırlık kaldırma kariyerime başladığımda benim için efsaneydi. Onunla karşılaştığım ve ona yakın olduğum için çok şanslıyım. O beni daha iyi bir atlet yaptı. Çünkü o benim için ve ağırlık kaldırma camiasındaki herkes için çok yüksek bir hedefti. Ama inanıyorum ki hiç kimse onun gibi olamaz. Çünkü o mükemmel bir atletti."

"Son görüşmemizde ona tavsiyelerde bulundum"

"Onunla son görüşmem 2012’de Antalya’da oldu. Avrupa Halter Şampiyonası’nda karşılaştık. Bütün Türk arkadaşlarım da oradaydı. Halil Mutlu ve Sunay Bulut’la birlikte oturup konuştuk. O zaman onun son sorunlarıyla ilgili konuştuk. Çünkü sağlık sorunları vardı. Oturduğumuzda ona bir dostu olarak hayatı ve neler yapabileceğiyle ilgili tavsiyelerde bulundum. Hayatı ve kilosuyla ilgili tavsiyeler verdim. Herşeye sahipsin, insanlar seni seviyor, paran var dedim. Bu dostça bir konuşmaydı. Onunla ilgili daha sonra her karşılaştığımda arkadaşlarıma her Naim’in nasıl olduğunu sorduğumda hiç iyi haberler almıyordum. Bu benim Naim’le ilgili son konuşmamdı."

Başbakan Binali Yıldırım: Milletimizin başı sağolsun

Yıldırım, tedavi gördüğü hastanede 50 yaşında hayatını kaybeden, yüzyılın sporcusu olarak nitelendirilen olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun Fatih Camisi'ndeki cenaze törenine katıldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Başbakan Yıldırım, Naim Süleymanoğlu'nu ahirete yolculuk edeceklerini belirterek, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Naim Süleymanoğlu bugüne kadar hiçbir sporcunun kıramayacağı rekorları kırmış, bir efsane, kahraman sporcumuzdur" diye konuştu.

Süleymanoğlu'nun birçok olimpiyat ve dünya şampiyonluğu ile 46 rekor kıran bir sporcu olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Öyle ki ağırlığının 3 katı fazlasını bir seferde kaldırarak erişilemeyecek bir rekoru da gerçekleştirmiştir. Defalarca ay yıldızlı bayrağımızı minderde göndere çekmeyi başarmış ve 80 milyon milletimizin göğsünü kabartmıştır. Genç yaşta kaybettiğimiz, milli haltercimiz, efsane sporcu Naim Süleymanoğlu'na bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Ailesine başsağlığı diliyorum, milletimizin başı sağ olsun."

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın: Çok önemli bir sporcuyu kaybettik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak şu ifadeleri kullandı: "Milletimizin başı sağolsun. Türk sporunun gelişmesinde, Türkiye'nin dünyaya tanıtılmasında büyük rol oynamış bir sporcumuzu kaybettik. Tedavisini takip ettik. Rize'deyken haberi aldık, doktoru aradı bizi. Kırdığı rekorları kimsenin kıramadığı çok önemli bir sporcuyu kaybettik. Türk sporu için çok acı. Bu ülkeye kazandırdıklarını asla unutmayacağız. 88 Seoul, 92 Barselona ve 96 Atlanta Olimpiyatları'nda elde ettiği başarılarla olimpiyat ve Türk spor tarihine adını yazdırmış bir sporcu... Sayın Başbakanımız da cenazeye katılacak. Başarılı bir karaciğer nakli gerçekleşti ama ardından yaşanan diğer sorunlar nedeniyle hayatını kaybetti. Türk sporu olarak böyle bir şampiyonu kaybetmenin acısı ve üzüntüsü içerisindeyiz. Onun Bulgaristan'dan gelişi, soydaşlarımız için de önemli bir adımdı. Sayın Turgut Özal'a da, kendisini Türk sporuna kazandırdığı için şükranlarımızı sunuyoruz. Naim Süleymanoğlu'nun mekanı cennet olsun, ailesine sabır diliyoruz."

Hidayet Türkoğlu: Çok değerli bir insandı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu şunalrı kaydetti:

"Kolay bir süreç değildi. Son görevimizi yapmak için buraya geldik. Kendisiyle tanışıklığımız vardı, ama bir araya gelemiyorduk. Malum durumdan dolayı kendisi de zor bir süreçten geçiyordu. Allah ailesine sabır versin. Çok değerli bir insandı. Ülkenin sporu için, özellikle 90'lı yıllarda ülkenin dünyada tanınması için çok değerliydi. Bu genç yaşta çekip gitmesi herkesi üzmüştür. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

11 Kasım'da acil ameliyata alınmıştı

Siroza bağlı karaciğer yetmezliği nedeniyle İstanbul’da özel bir hastanede 28 Eylül’den bu yana yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ve 6 Ekim’de karaciğer nakli olan Süleymanoğlu, son olarak beyindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle 11 Kasım’da acil ameliyata alınmıştı.

Naim’in tedavi gördüğü hastaneden yapılan yazılı açıklamada, “Yıllardır kronik karaciğer yetmezliği ile mücadele eden olimpiyat ve dünya şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu yaşam mücadelesini kaybetti. İlk olarak beyindeki kanama odakları nedeniyle bir operasyon geçiren Süleymanoğlu, çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak yaşamını yitirdi. Değerli sporcumuza Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyoruz” ifadesini kullanıldı.

Bulgaristan'da dünyaya geldi

Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967 tarihinde Bulgaristan’da Türkler’in yoğun olarak yaşadığı Kırcaali ilinin Mestanlı kasabasında doğdu. 1.47’lik boyuna rağ- men güçlü olması nedeniyle önce çevresi, ardından tüm dünya tarafından ‘Cep Herkülü’ adıyla anıldı. Haltere 9 yaşındayken başlayan efsane sporcu, ‘Naum Shalamanov’ adıyla 1981’de Dünya Gençler Şampiyonası’nda iki altın kazandı. Bulgaristan’ın boykotu sonrasında 1984 Los Angeles Olimpiyatları’na katılamadı. Dönemin Bulgaristan Devlet Başkanı Todor Jivkov’un baskı politikalarından mutsuz olan Naim, 1986’da Türkiye’ye geldi. 50 yaşındaki eski haltercinin 4 çocuğu bulunuyordu.

Türkiye'ye iltica etti

Naim Süleymanoğlu, Bulgaristan’da o dönem yaşanan baskılardan kurtulmak ve Türkiye adına müsabakalara katılmak için 1986’da Avustralya’nın Melbourne şehrindeki Dünya Şampiyonası’nda Türk Büyü- kelçiliği’ne sığınarak Türkiye’ye iltica etti. 1 yıl öncesinden planlanan kaçış hikayesinde, şifreli olarak yazışmalar yapıldı. Naim, şampiyon olduktan sonra bir anlık boşlukta kafileden ayrılıp bir kafede otururken, arkadaki tuvaletten kaçırılıp önce Londra’ya, ardından özel uçakla İstanbul’a ve son olarak 13 Aralık’ta Ankara’ya getirildi. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın yoğun uğraşları sonucunda getirilen Naim için o dönem Bulgaristan’a 1 milyon dolar yetiştirme parası ödenmişti.

60 kilo müsabakalarını halterden kaldırttı

Naim Süleymanoğlu, 1988 Seul Olimpiyatları’nda kilosunun 3 katından 10 kilo fazla olan 190 kiloyu kaldırıp bunu başaran

tek halterci oldu. Bu unutulmaz başarının ardından, Uluslararası Halter Federasyonu, bu derecenin geçilemeyeğini ifade ederek 60 kilo müsabakalarını halterden kaldırdı. Naim ayrıca, olimpiyatlarda ülkemize güreş dışında ilk altın madalyayı getiren isimdi:

- Henüz 15 yaşındayken ilk dünya rekorunu kırdı.

- 1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada ‘yılın haltercisi’ seçildi.

- 1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları’nda üst üste 3 kez dünyada zirveye çıktı.

- 1988 Seul’de 6 dünya, 9 olimpiyat rekoru kırarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

- 1992 yılında Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından ‘Dünyanın En iyi Sporcusu’ unvanını aldı.

- Spor otoritelerine göre gelmiş geçmiş en iyi halterci.

- Lakapları: Cep Herkülü, Dünyayı Kaldıran Adam.

TIME'a kapak olan tep Türk sporcu

Yakaladığı başarılarla Türk halterciliğinin kaderini değiştiren Naim Süleymanoğlu, 1988 Seul’de düzenlenen olimpiyatlarda şampiyon olmasıyla birlikte 3 Ekim 1988’de dünyaca ünlü Time dergisinin kapağında yer aldı ve bu alanda Time’e kapak olan ilk Türk sporcu oldu. Süleymanoğlu bununla birlikte, o dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ile yaklaşık 1 saat görüşme ger- çekleştirmişti.