Naim Süleymanoğlu servetini tüketti

T24

Serveti 10 yılda yok oldu

Sağlık durumu iyi

Naim'in kazandığı ödüller ve hediyeler

Yaklaşık 13 milyon TL kaybettiği hesaplanan Naim, şimdi ise Halter Federasyonu'nda 3 bin lira maaşla Genel Koordinatörlük görevi yapacak. Akşam gazetesinde yer alan habere göre, haltere 10 yıl önce veda eden olimpiyatlarda 3 altın madalyalı Süleymanoğlu, hızlı bir hayat yaşadı. Türk ve Dünya halterine, tüm zamanların en iyi haltercisi olarak adını altın harflerle yazdıran Cep Herkülü, sporculuk döneminde kazandığı ödüllerle bir mahalle kuracak kadar ev, arsa ve araba sahibi oldu.Ancak eli oldukça açık olan Naim, kapısını çalan herkese yardım etmesiyle tanınıyor. Buna hızlı gece hayatı da eklenince, 13 milyon TL'yi bulan servet, 10 yılda eriyip, yok oldu. Naim Süleymanoğlu, halteri bıraktıktan sonra bir hayli kilo aldı. 60 kiloda yarışan ancak sporu bıraktıktan sonra 85 kiloya kadar çıkan 43 yaşındaki Süleymanoğlu, geçtiğimiz yıl karaciğerinden rahatsızlanarak, uzun bir süre hastanede yoğun bakımda kalmıştı. Naim Süleymanoğlu, milli takım antrenörlerinden kardeşi Muharrem Süleymanoğlu'nun ısrarları üzerine, İstanbul'dan Ankara'ya taşındı. Kardeşi ile birlikte aynı evde kalan Naim, Halter Federasyonu'ndan gelen teklifi geri çevirmedi ve 3 bin lira maaşla Genel Koordinatörlük görevini kabul etti.Şu anda tamamen iyileşen ve 62 kiloya inen Naim Süleymanoğlu, 3 kez olimpiyat, 9 Dünya, 6 da Avrupa Şampiyonu olarak birincilik kürsüsüne çıkıp, 46 kez de rekor kırdı. Ünlü spor adamı, 1986 yılında Bulgaristan'da soydaşlarımıza yapılan baskılara dayanamayıp Türkiye'ye iltica etti. Türkiye adına müsabakalara katılabilmesi için 1988 yılında Turgut Özal'ın talimatıyla Bulgaristan hükümetine örtülü ödenekten 1 milyon dolar verildi ve Naim'de Türkiye adına yarışmalara katılabilmişti.- Ataköy konutlarında 13 daire- Özel sektör tarafından hediye edilen Boğaz manzaralı daire- Turgut Özal'ın emriyle federasyon tarafından alınan Ankara Köroğlu'nda 800 bin lira değerinde konut- Emlakbank tarafından hediye edilen iki yazlık- Antalya'da değerli bir arazi (Elde kalan tek malvarlığı)- Son model arabalar- Yaklaşık 20 bin Cumhuriyet altını- İş Bankası tarafından kırdığı rekor ağırlığın karşılığı ekstra verilen 312 Cumhuriyet Altını